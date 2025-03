Podemos exige formar parte de las negociaciones para renovar el CGPJ

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 10 de octubre 2022, 13:59 | Actualizado 18:55h. Comenta Compartir

La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en Moncloa despertó el temor de Podemos por la posibilidad de quedarse fuera de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque los «avances» en las conversaciones entre PSOEy PP se limitan, por ahora, a una mera declaración de intenciones, los morados activaron este lunes la maquinaria de la presión a su socio para lograr influir en el acuerdo al que se llegue. El coportavoz de los morados, Pablo Fernández, argumentó que, como parte «legítima» del Gobierno, los socialistas deben garantizar su papel como «sujeto activo», «determinante» y «protagónico».

Pero en Ferraz hay prisa por solventar una cuestión que consideran enquistada desde hace demasiado tiempo, más desde el vacío que la dimisión de Lesmes que ha dejado en el núcleo del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, trató de calmar a los de Ione Belarra alegando que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba «informada» de todos los avances que se están produciendo negociación. Así lo ratificó horas después el diputado morado y secretario general del PCE, Enrique Santiago, que ha sido el encargado de representar las pretensiones de Unidas Podemos en este asunto durante toda la legislatura.

Santiago, que aseguró que trabajan coordinadamente con el PSOE en todo lo concerniente con la renovación del CGPJ, pidió a socialistas y populares que no conviertan este debate en una cuestión bipartidista. Pero la Constitución es clara en ese sentido, para renovar a ocho de los veinte vocales del Poder Judicial se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y Senado, una cifra que superan los diputados de PSOEy PP por sí solos. Por ello, el secretario general de IUaprovechó para exigir al PP «demostrar con hechos que quiere desbloquear la renovación de este organismo, en lugar de marear la perdiz».

Desde Podemos también demandaron al PSOE que no dé «su brazo a torcer» y no ceda a la «presión del PP» que buscaba aseguran, «excluirles» para intentar fraguar un acuerdo «bipartidista», que entienden que ya no responde al resultado de las urnas.

En este contexto, acusaron a Alberto Núñez Feijóo de intentar «amedrentar» al PSOE para mantener su dominio «anticonstitucional» del Poder Judicial, algo que –afirmó el propio Fernández– no es «democrático ni acorde al siglo XXI que los populares intenten apartarnos de la renovación del CGPJ».

Esta pugna entre morados y populares se remonta a febrero del año pasado, cuando se logró el consenso parlamentario para renovar la cúpula de RTVE. Entonces las conversaciones para zanjar el bloqueo del Poder Judicial estaban muy avanzadas y el acuerdo se podía palpar. Pero terminaron descarrilando cuando el PP no aceptó la propuesta de Unidas Podemos de nombrar vocal al juez José Ricardo de Prada, que firmó la sentencia del 'caso Gürtel', después de que el partido entonces liderado por Pablo Iglesias hubiera aceptado el veto que pesaba sobre la jueza Vicky Rosell. El exvicepresidente segundo, por su parte, puso pegas al juez Alejandro Abascal, propuesto desde Génova.

Control del Constitucional

Sobre la dimisión de Lesmes, los de Ione Belarra mantienen que llega «casi cuatro años tarde» y enmarcan su renuncia en una «operación con el PP» para mantener el «bloqueo» y «control antidemocrático» del órgano de Gobierno de los jueces, del que es «cómplice y connivente».

En esta línea, su compañera Alejandra Jacinto, candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, añadió que es «evidente» que Lesmes dimite en «coordinación» con el PP dentro de esa estrategia de «controlar» el Tribunal Constitucional e «impedir» el nombramiento de jueces que le corresponde por ley al órgano de gobierno de los jueces, «cuando además la corte de garantías tiene diversos asuntos pendientes como resolver el recurso contra le ley del suelo de la Comunidad de Madrid».