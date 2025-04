Podemos cuestiona el feminismo del PSOE: «Están dando gato por liebre»

María Eugenia Alonso Madrid Domingo, 5 de marzo 2023, 20:19 Comenta Compartir

Si nada se mueve de aquí al martes, PSOE y Unidas Podemos votarán dividos en el Congreso a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' propuesta por los socialistas y que los morados Podemos consideran «una vuelta al Código Penal de la Manada». Tras casi tres meses de negociaciones, los dos socios de Gobierno no han conseguido ponerse de acuerdo para retocar la norma que ha provocado la rebaja de penas ya a 720 agresores sexuales y la reforma saldrá adelante con el apoyo de la derecha. «Tú puedes decir que eres el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la Ley de Libertad Sexual con el PP y Vox a lo mejor estás dando gato por liebre a la gente», dijo la líder de Podemos, Ione Belarra, este domingo durante la presentación del libro de Pablo Echenique.

El portavoz parlamentario de Podemos volvió a reclamar a lo socialistas que se sienten a negociar, aunque en las filas moradas dan por sentado ya que no habrá acuerdo. «Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara», insistió Echenique, que censuró que a su socio «le tiemblen las piernas» ante la ofensiva de la derecha «política y judicial» contra esta normativa.

Echenique aventuró lo que sucederá el martes, que supondrá, a su juicio, un «mensaje horrible» respeto a los avances de derechos de las mujeres. «A eso de las 20.00 de la tarde, cuando quedan cuatro horas para que sea 8 de marzo, se producirán las votaciones. En ese momento lo que vamos a ver es cómo, después de votar, las bancadas del PP y de Vox se van a levantar y van a aplaudir. Y el PSOE -remarcó- va a sumar sus aplausos a los del latido fetal», en alusión a la polémica sobre el plan en Castilla y León para impulsar medidas provida.

Rectificar la norma

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que presentó el acto junto a Echenique, cargó tintas contra el PSOE por pretender «tumbar» la ley del 'solo sí es sí' apoyado por los populares y la extrema derecha, después de haber expulsado «a un diputado por corrupto y por putero». Una actitud que, en su opinión, les puede salir muy caro tal y como se podrá comprobar en las marchas organizadas por el Día de la Mujer. «A ver qué se encuentran en las manifestaciones del 8-M», dijo el también exsecretario general de los morados.

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo con los socios del Gobierno y se limitó a defender la necesidad de corregir la norma para evitar «un dolor innecesario» a todas las víctimas. «La ley ha tenido consecuencias que no se deseaban y han bajado la condena a los agresores, y el PSOE cuando ve que en la práctica una ley no se corresponde la rectifica para que nadie rebaje su condena por delitos tan graves», afirmó en un acto en Osuna.

