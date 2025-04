Podemos atribuye a Díaz, horas antes de la investidura, un «abuso de decisiones unilaterales»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 25 de septiembre 2023, 13:25 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

La imagen que Yolanda Díaz buscaba evidenciar en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo era la de un candidato del PP derrotado por ser «incapaz de recabar apoyos suficientes». Una estampa para allanar el camino a al reedición del actual Gobierno de coalición. Sin embargo, las tensiones dentro del grupo parlamentario de Sumar amenazan con hacer zozobrar la convivencia interna en una jornada, en principio, propicia para su lucimiento. Agraviados tras ser privados de las portavocías en elCongreso, Podemos acusó este lunes a la vicepresidenta segunda en funciones de «abusar de las decisiones unilaterales» dentro de la coalición, como señaló en rueda de prensa su coportavoz Pablo Fernández. Además piden, como había hecho Izquierda Unida el pasado viernes, abrir «espacios de toma de decisión democráticos», algo que, denuncian, no existe.

Y es que a última hora de la tarde, en la sede del partido que dirige Ione Belarra aún desconocían si alguno de sus cinco diputados iba a poder tomar la palabra durante los turnos de intervención (30 minutos)y réplica (10) de los que dispone su grupo parlamentario. Paralelamente, en el cuartel general de Sumar, no desvelaban los nombres que barajaban para participar en la sesión y ni siquiera daban por seguro que Díaz fuera a subir a la tribuna. Su portavoz, Ernest Urtasun, señaló por la mañana que la decisión no estaba tomada aún y «debe consensuarse» con el resto de partidos. Pero fuentes del partido morado desconfiaban al ser consultadas:«Un debate así no se prepara en un día».

Estas diferencias van más allá de la investidura y empiezan a agruparse en torno a una eventual reedición del Gobierno de coalición. Podemos mantiene la pretensión de elegir a sus ministros y de que no será Díaz quien lo haga. «Lo tenemos muy claro», reforzó Fernández. De aceptarse, esto posibilitaría el reclamo de los morados de mantener a su número dos, Irene Montero, al frente de la cartera de Igualdad otra legislatura.

Los de Ione Belarra también insisten en sus peticiones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, entre ellas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.500 euros, para reforzar «los avances sociales» en la próxima legislatura ante un bloque de socios que, creen, ha virado hacia posiciones de derechas con la necesaria entrada de Junts para hacer posible la gobernabilidad y la relación«engrasada» que estos mantienen con el PNV. «Hay que apostar todo a tener una mayoría social de investidura. El 23-J ganó la mayoría plurinacional, pero no es necesariamente de izquierdas, así que eso dificulta los avances sociales. Creemos que es necesario que se pacten esos avances», explicó su coportavoz Isa Serra.

Las peticiones de IU

En Sumar minimizan las críticas de Podemos e Izquierda Unida y defienden que las decisiones del proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda en funciones se han tomado siempre de forma «consensuada» y «democrática», a la par que han mostrado «pleno respeto» a documentos críticos como el informe presentado el viernes por la coordinadora federal de IU con sus propuestas para lograr un frente amplio que sea «cómodo» para los partidos. «Iremos ampliando nuestra capacidad de ir tomando estas decisiones a medida que vayamos construyendo Sumar», insistió Urtasun.

El máximo órgano de dirección de IU, con su líder, Alberto Garzón, a la cabeza, planteó también instaurar mecanismos «democráticos» como las primarias, potenciar la coordinación interna en la toma de decisiones y actuar en el futuro como una federación «estable» para que todos los partidos se sientan «representados». A su vez, pedían que la formación de Díaz fuera un «partido más» dentro de esta confluencia y que se habían producido nombramientos de forma unilateral en el grupo parlamentario.

Las críticas de IUno son un asunto baladí. Los de Garzón han demostrado ser, junto a Más País o los comunes, uno de los aliados más fieles de Díaz en la construcción de su proyecto, y mucho menos combativos que los morados, que plantaron a la líder gallega en su puesta de largo, cuando presentó su candidatura a la Moncloa en un gran acto en Madrid. La estrategia del grupo parlamentario en la investidura de Feijóo, por lo tanto, puede marcar un antes y un después en su relación.