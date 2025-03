Plataforma Trans presiona a un PSOE que no supera su división El colectivo convoca una manifestación para este sábado, mientras una asociación de feministas socialistas denuncia la «cobardía» del partido

Cristina Vallejo Viernes, 21 de octubre 2022, 11:31 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Toda la presión sobre el PSOE para que no vuelva a apoyar la próxima semana la ampliación del periodo de presentación de enmiendas a la ley trans, como hizo el pasado martes junto con PP y Vox, lo que desencadenó la petición de baja del Partido Socialista por parte de Carla Antonelli e hizo renacer las disputas en la coalición de Gobierno. El Partido Socialista emplaza al lunes la toma de su decisión sobre el sentido del voto que emitirá al día siguiente.

El colectivo ha convocado para este sábado una manifestación en Madrid para mostrar su indignación porque el PSOEsiga retrasando la ley trans. La plataforma convocante argumenta que si el Partido Socialista votó en contra de la enmienda a la totalidad de la ley el pasado 6 de octubre ahora «no se puede confabular con PP y Vox» para llevarlo al mismo destino: impedir que se apruebe la norma en esta legislatura.

Plataforma Trans quiso advertir este viernes al PSOE de que si el próximo martes de nuevo hay otra petición de ampliación del plazo de enmiendas a la ley convocará «una jornada de lucha trans» en toda España con concentraciones y protestas ante las sedes del PSOE. Asimismo, no descarta, si sigue 'in crescendo' el retraso y el obstáculo a la ley, pedir al colectivo LGTBI en general a que no invite al partido a los eventos que organiza y también llamará a «la conciencia de la militancia LGTBI del PSOE que por coherencia abandone este partido». Así lo declaró este viernes Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans ante las puertas del Congreso de los Diputados.

La organización reconoce que el PSOE ha sido clave en la conquista de derechos, pero ahora le pide que «se baje del autobús de la transfobia» y que, si tiene un cisma en el partido, «vuelva al lado correcto de la historia».

Mientras tanto, la división en las filas socialistas persiste una vez que su grupo parlamentario aclarara el jueves que no cuestionará la autodeterminación de género, el corazón de la ley, en sus enmiendas, ante los temores manifestados por Unidas Podemos. Ante ello, la Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) emitió ayer un «pronunciamiento» en el que afirma que el partido ahora sólo se plantea una serie de «enmiendas cosméticas», lo que califica de «huida hacia delante por pura cobardía». También señala que la norma «tiene claros visos de inconstitucionalidad».

El colectivo trans no se muestra del todo conforme con el compromiso del PSOE de no borrar el derecho a la autodeterminación de género que recoge la ley:Cambrollé señaló que ello busca «quedar bien», mientras siguen defendiéndose algunas «posturas de ultraderecha», como las relacionadas con la infancia trans o con la violencia de género.

Una ley de todo el Gobierno

La parte socialista del Gobierno insistió ayer en que el texto de la ley se corresponde con la posición del Ejecutivo en su conjunto, zanjando así la polémica en la coalición. En estos términos se manifestó la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Por su parte, Miquel Iceta, ministro de Cultura, se mostró a favor de la autodeterminación de género «que fije la ley trans», pero añadió también:«No nos interesa que se aprueben las leyes que no sean defendidas por quienes las han promovido y, por tanto, hay que respetar también el papel del trámite parlamentario». Por eso, Iceta pide tiempo para el debate en el Congreso.

El PSOE está ocupado en las enmiendas que den seguridad jurídica a la ley y la hagan más robusta para protegerla de los recursos que presentará la derecha ante el Constitucional. Sus enmiendas podrían tocar también aspectos sobre la violencia de género. De aquí al lunes tendrá que preparar unos textos que calmen a sus filas y no enfaden más al colectivo trans.

