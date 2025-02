Pincha la huelga contra el 25% de español en las aulas catalanas

Cristian reino Miércoles, 23 de marzo 2022, 18:08 Comenta Compartir

Unas 7.500 personas se han manifestado este martes en Barcelona, según la Guardia Urbana, en contra de la sentencia que obliga al Govern catalán a impartir el 25% de las clases en castellano. En la protesta se han escuchado gritos exigiendo a la Generalitat que desobedezca a la justicia y que no cumpla el fallo judicial y pidiendo la dimisión del consejero catalán de Educación, al que algunos sectores del nacionalismo acusan de plegarse a la justicia. Horas ante de la protesta, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le había ratificado en el cargo y ha asegurado, ante la CUP, que no le cesará. El consejero de Educación, Josep González Cambray, es blanco de las críticas de la comunidad educativa. que pide su cabeza. No solo por la cuestión de la defensa del catalán, sino por su decisión de avanzar una semana el curso en septiembre, lo que ha recibido una fuerte contestación en el sector, hasta el punto de que los sindicatos le han intentado paralizar la educación durante cinco días.

La manifestación de este martes frente al TSJC en Barcelona formaba parte de las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa en el día de huelga contra el fallo judicial. El paro en la enseñanza ha tenido un seguimiento menor. Según los sindicatos, en torno al 40% de los docentes ha hecho huelga. La cifra que ha dado la Generalitat ha situado la incidencia del paro entre el 4% y el 6%. En alguna universidad, como en la UAB o en la UB, se han registrado incidentes con piquetes para tratar de impedir el acceso al resto de estudiantes. En la UAB, encapuchados han quemado banderas españolas y francesas.

La huelga ha provocado el enésimo enfrentamiento entre ERC y Junts. El pleno del Parlament ha comenzado con una foto que ha visibilizado las enormes diferencias que hay entre ERC y Junts, que ni siquiera se han unido por la inmersión lingüística. El presidente de la Generalitat, consejeros de Esquerra y diputados republicanos han promovido una foto en las escalinatas del Parlament para mostrar su apoyo a las manifestaciones convocadas en defensa de la escuela en catalán y contra la sentencia. Aragonès y ERC se han sumado a las protestas con la foto en la Cámara catalana, pero solo han recibido el apoyo de uno de los consejeros de Junts, Josep Maria Argimon. Ningún diputado de Junts ni de la CUP ha posado en la foto.