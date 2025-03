«Soy partidaria de cordones democráticos, las líneas rojas son los derechos humanos»

Si hay una ministra que a buen seguro ha seguido muy de cerca lo ocurrido este fin de semana en Sevilla ha sido Pilar Llop. ... 1.200 días después, la titular de Justicia ve una ventana de oportunidad para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la sala de mandos del PP. «Espero que sea capaz de tener altura de miras y sentido de Estado para comprender la gravedad de la situación», asegura.

-¿Retirarán la propuesta que hace un traje a medida a la actual fiscal general, Dolores Delgado, para promocionarla cuando expire su mandato?

-Es una enmienda del grupo parlamentario socialista y es el grupo socialista el que tiene la libre disposición sobre esa enmienda. Se trata de una medida que muestra el compromiso que tiene tanto el PSOE como el Gobierno en la regeneración democrática y en el fortalecimiento institucional porque es una de las recomendaciones del grupo de Estados contra la corrupción (GRECO).

-Supongo que el grupo socialista hará lo que le diga el Gobierno. Insisto, ¿van a retirar la enmienda al no tener el apoyo de nadie, ni siquiera de Podemos?

-Estamos en un Estado de Derecho y el Legislativo es un poder independiente del Ejecutivo. El grupo socialista tiene su autonomía e independencia. Debemos hacer pedagogía institucional.

-Si la cuestión es tan importante, ¿por qué lo han hecho de tapadillo incluyendo la propuesta en una ley, como la concursal, que no tiene nada qué ver?

-No ha sido de tapadillo. Lo que se ha hecho es aprovechar la tramitación de la ley concursal porque es la que está más avanzada en la comisión de Justicia. -El 'caso Ayuso' ha abierto una dura pugna entre la Fiscalía española y la europea.

Es un tema que hay que extrapolar de la política. Es una cuestión estrictamente técnica, de carácter competencial. La Fiscalía Europea apenas tiene un año de vida y se rige por unos procedimientos que difieren del nuestro y de otros Estados miembros. Es necesario que pase el tiempo y poco a poco se vayan corrigiendo las dudas interpretativas.

-El Consejo General del Poder Judicial va camino de los tres años y medio de bloqueo. ¿Qué parte de este fracaso asumen?

-Vuelvo al discurso de la separación de poderes. A quien compete renovarlo es a las Cortes Generales. El Poder Judicial no es de los jueces, es de los ciudadanos. El Gobierno no renueva pero establece cauces de diálogo para que puede encontrarse una solución. Aquí hay un culpable, el señor Pablo Casado, que no quiso cumplir con la Constitución.

-Casado ya es pasado, ¿qué esperan del PP de Feijóo?

-Espero que sea capaz de tener altura de miras y sentido de Estado para comprender la gravedad de la situación y el daño que este bloqueo está generando a nuestra imagen institucional, internacional y a la propia ciudadanía.

-Usted hablaba antes de hacer pedagogía y de la separación de poderes. ¿Por qué el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es el negociador del PSOE?

-Porque además de ministro, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Yo no estoy entrando en las negociaciones porque no soy un cargo político del PSOE.

-¿Están abiertos a cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces, como pide el PP y las asociaciones judiciales?

-Es que eso ya sucede. Los candidatos que llevan 1.200 días esperando han sido propuestos por los jueces y las juezas. No hay un estándar europeo, pero no podemos renunciar a la ambición de encontrar un modelo que fortalezca el Poder Judicial.

-España, según el índice de 'The Economist', ya no es una democracia plena por este bloqueo.

-Estoy muy preocupada. En España los jueces son absolutamente independientes, pero esta percepción de falta de independencia del CGPJ, que al final impregna todo el sistema judicial, es muy negativa porque disuade a la ciudadanía, que no contempla el sistema como un servicio público.

Vuelta del rey emérito

-¿Cuántas veces se ha visto obligada a calmar a los jueces por las continuas críticas que sufren de Unidas Podemos?

-Los jueces y sus asociaciones tienen su propios recursos y vías para reivindicar sus intereses que son muchos y muy legítimos.

-¿No le incomoda la situación?

-La situación no es incómoda si una cree que existe la independencia y la división de poderes. Sólo pido una cosa, que siempre que critiquemos lo hagamos con lealtad institucional.

-¿Es partidaria de los cordones sanitarios a Vox?

-Soy partidaria de los cordones democráticos. Las líneas rojas son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Derechos de las mujeres, de las víctimas, de las personas LGTBI...

-El PP les responde que lecciones las justas, que ustedes pactan con Bildu. ¿Por qué no se puede pactar con Vox y sí con Bildu?

-El señor Javier Maroto, cuando fue alcalde de Vitoria, pactó con Bildu y se enorgulleció de ello.

-¿Cree que el rey emérito debe una explicación a los españoles?

-Si finalmente decide regresar creo que debería dar una explicación. Pero también quiero poner en valor que Felipe VI está haciendo grandes avances en materia de transparencia institucional.