Piden la dimisión del vicealcalde de un pueblo valenciano por pedir a una concejal hacer un trío

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Godella, Cuidem Godella, Compromis per Godella y PSOE, han denunciado el acoso que sufrió una concejala de Cuidem por parte de un concejal del PP, en la comisión del pasado 21 de septiembre. El pasado jueves 21 de septiembre en la Comisión informativa de Urbanismo y Asuntos municipales y sociales se debatía sobre la idoneidad de una actividad realizada en el municipio dirigida a adolescentes. Algunas concejalas titulares de la comisión consideraron que no era adecuada, y ese fue el sentido de la intervención de la concejala de Cuidem Godella, Irene Ferré, tras la cual la presidenta de la comisión y miembro del PP, Cristina Sarasqueta, le dijo que había que tener la mente más abierta. En respuesta a la presidenta, Irene Ferré contestó que ella consideraba que tenía la mente más abierta que muchos de los miembros de la sala. Fue entonces cuando el concejal de Agricultura, Servicios municipales y Fiestas del PP y primer teniente de alcalde, Vicente Estellés, dirigiéndose a ella, le soltó: «Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trio».

El comentario, que provocó las risas del concejal de Vox, Carlos Villanueva, no pasó desapercibido para otros concejales y concejalas del PP, ni tampoco para las concejalas de Cuidem Godella, Compromis y PSOE que estaban en la sala en calidad de oyentes. «Este concejal arrastra un largo historial de improperios, comentarios fuera de lugar, racistas y sexistas desde que forma parte del consistorio hace ya varios años. Sus malas formas han sido motivo para llamarlo al orden en más de una comisión y en algún que otro pleno. Su comportamiento reprobable ha sido especialmente intenso contra la actual concejala de Cuidem. El martes de esa misma semana ya la cuestionó de manera grosera y alzándose la voz, sobre el trabajo realizado en la anterior legislatura, aunque ella le había preguntado por las calles que pensaba asfaltar», denuncia en un comunicado Cuidem.

Desde los partidos de oposición recuerdan que el Ayuntamiento de Godella tiene desde 2018 un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, en el que lo ocurrido el pasado jueves día 21 en la comisión queda plenamente tipificado en varios apartados. «Consideramos, por tanto, que el comportamiento de este concejal del PP no es propio de un representante público, y que no es digno de representar al pueblo de Godella, por lo que exigimos su inmediata dimisión, no sin antes disculparse públicamente. Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su total falta de respeto hacia las mujeres. En caso de no dimitir, el alcalde debe cesarlo de inmediato. Respecto al concejal de Vox solicitamos también su disculpa pública y explicaciones sobre las risas que le provocaron ese comentario», exigen desde la oposición.

Por otro lado, en un comunicado, «el Ayuntamiento de Godella desea manifestar su defensa absoluta y sin reticencias de la igualdad entre hombres y mujeres en relación a las informaciones aparecidas en medios sociales y de comunicación tras la celebración de una comisión municipal. El Consistorio, y todas las personas que forman parte del mismo, respalda la igualdad efectiva y rechaza rotundamente cualquier manifestación sexista que pueda vulnerar los principios básicos de convivencia», han manifestado.

En este sentido, insisten en que Godella «apuesta de forma decidida desde hace años por impulsar políticas de igualdad que creen una sociedad más justa e igualitaria en la que no tengan cabida actitudes, manifestaciones o acciones que no representan, en ningún caso, el sentir del municipio y del conjunto de sus habitantes. En el Ayuntamiento de Godella se rechaza cualquier actitud, declaración o acción que vulnere los derechos fundamentales de cualquier persona que forme parte de nuestra sociedad», han reafirmado.

