La periodista que denunció el 'caso Errejón' no identifica en su libro a más agresores

En su libro 'No publiques mi nombre' (Editorial Siglo XXI), la periodista Cristina Fallarás ha recopilado 1.500 testimonios de 750 mujeres víctimas de ... agresión y abusos sexuales y aún dispone de miles más, según sostiene, que podrían dar lugar a una segunda entrega. Fallarás, quien destapó el 'caso Errejón' con una denuncia que forzó la dimisión del hoy exportavoz de Sumar, no ofreció nombres de supuestos agresores aunque dice saber de muchos de ellos de todos los ámbitos profesionales, política y cultura incluidos. «Lo de Íñigo Errejón es solo la punta del iceberg», afirmó tras conocerse el escándalo del exnúmero dos de Podemos.

Sobre él, la autora de 'No publiques mi nombre' sostiene que jamás esperó que renunciara a su cargo. «Estupendo, han funcionado los mecanismos, pero no había una intención en esa cuenta», señaló, antes de aclarar que busca «publicar testimonios, no denuncias». «La memoria colectiva -continuó- no busca el señalamiento de una u otra persona, aunque puede pasar. A la vista está que ha pasado».

En la presentación del libro, la periodista y escritora señaló que un 70% de los abusos se sufren durante la infancia, un dato que contrasta con el 40% oficial del Ministerio de Igualdad. También destacó que el ámbito médico es el segundo en el que más agresiones se producen, solo superado por el familiar. En cuanto a los testimonios, Fallarás detalló el de una joven a la que varios vecinos de un pequeño pueblo le pusieron un casco de moto tras llamarla fea y después la violaron en grupo en un garaje. «Cuando está chica me escribió, me dijo que le alegra que le ocurriera a ella y no a otra mujer», reveló.

Creer desde el anonimato

El germen del libro se remonta a 2022, cuando la periodista lanzó una campaña a través de las redes sociales bajo la etiqueta 'Se acabó'. Los mensajes comenzaron a llegarle de inmediato, pero siempre con una idéntica condición: «No publiques mi nombre». «Es evidente que una mujer a la que su marido pega o abusa de ella no puede dar su identidad», justifica la escritora.

Fallarás traslada a su obra los textos tal y como los escribieron las víctimas corrigiendo solo faltas de ortografía. Ayer hizo un llamamiento a creer los testimonios de estas mujeres aunque estos sean anónimos, porque «ninguna mujer se levanta con ganitas por la mañana de decir que en lugar de mojar una magdalena en el café con leche le voy a contar a Cristina cómo me violaba mi padrastro».

Andrea Aldana, editora del libro, señaló a su vez que su trabajo ha sido «un infierno» al leer las descripciones de los abusos durante doce horas al día. Repasar todos los testimonios le hizo recordar los abusos que ella misma sufrió de niña por parte de amigos de su padre y vecinos. El dinero que recaude 'No publiques mi nombre' será destinado a la ONG para la asistencia de víctimas de ataques sexuales.