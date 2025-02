ERC descarta la 'opción Junqueras' y apuesta por Aragonès para retener la presidencia catalana

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, optará a un segundo mandato. ERC quiere acabar con las especulaciones y el consejo nacional republicano de este sábado avalará su elección como candidato en las próximas elecciones catalanas. No está prevista aún su proclamación oficial, pero sí ... un cierre de filas del partido con el actual jefe del Ejecutivo catalán, que días atrás ya expresó, por primera vez, su intención de repetir como cabeza de cartel republicano. Me siento, dijo, «con toda la fuerza y coraje para continuar al servicio de la ciudadanía», afirmó. Llevaba meses señalando que su proyecto necesita más de una legislatura. Es el caso, por ejemplo, de sus dos principales objetivos: un pacto fiscal en la línea del concierto económico y pactar con Sánchez las bases de un referéndum. Durante la presente legislatura, ha pactado el traspaso de Cercanías y el del ingreso mínimo vital.

La elección de Aragonès, avanzada por El Periódico, cierra el paso definitivamente a Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat durante los hechos de octubre y actualmente inhabilitado. Fue condenado a trece años de cárcel y más tarde indultado por el Gobierno. El presidente de ERC es el preferido de la militancia republicana, pero no competirá contra Aragonès para ser el cabeza de lista, lo que hubiera abierto una crisis en la formación. La decisión de los republicanos alimenta las especulaciones de que las elecciones catalanas podrían celebrarse antes de tiempo y no dentro de un año, como les correspondería al agotarse la legislatura. Fuentes parlamentarias apuntan a otoño de este año o incluso a antes del verano. Si Aragonès opta por encajar los comicios autonómicos antes o tras las europeas, podría dejar a Carles Puigdemont fuera de la carrera de la Generalitat, si aún no ha sido amnistiado. Estas fuentes parlamentarias señalan que la cuestión de la sequía, en estado crítico en Cataluña, con la peor situación en cien años, puede ser determinante para que el Govern apriete el botón del adelanto electoral.

El adelanto al verano o a la primavera y el hecho de que Junqueras se caiga de la carrera electoral abona además la teoría de que en la formación republicana no las tiene todas consigo respecto a la ley de amnistía y en relación a que su aplicación podría no ser tan inmediata como anuncian los partidos secesionistas. Una aprobación de la ley en abril, como se espera, y su inmediata aplicación, permitiría a Junqueras y Puigdemont ser candidatos. Junts presiona al expresidente de la Generalitat para que sea el cabeza de cartel, si es amnistiado y puede regresar a España. Si Aragonès convoca antes de que entre en vigor la ley, Junts no tendrá candidato. Ni Puigdemont ni Turull podrían optar. Sí en cambio Josep Rull, el tercero en las quinielas.