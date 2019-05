Perdidos en el laberinto Todo sería relativamente sencillo si en las elecciones generales del pasado 28 de abril alguno de los partidos hubiera obtenido votos suficientes para legislar y gobernarsin necesidad de otros apoyos. Pero no es el caso, y pareceque las coaliciones con Pedro Sánchez se venden caras TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Sábado, 11 mayo 2019, 00:12

Todavía no nos hemos recuperado del empacho de las elecciones generales del 28-A y ya andamos dándole vueltas al potaje electoral del 26-M. Sabemos que las elecciones son la forma de participación de los ciudadanos de a pie en la actividad política, dado que nuestros votos serán determinantes en la elección de quienes habrán de representarnos en las instituciones y los órganos de gobierno. Claro que una cosa son los partidos, otra los programas que ofrecen llegadas unas elecciones y otra, los políticos encargados de hacer realidad lo prometido si las ganan.

Confieso que me he detenido al llegar a este punto y he releído lo que acabo de escribir. Y me han salido de ojo dos palabras, 'empacho' y 'potaje', por la interpretación que algún lector pueda hacer de ellas. Es posible que no les falte razón, aunque puedo asegurar que no hay en ello ni crítica ni desprecio. Pero me pregunto si es bueno que en el sólo espacio de un mes tengamos que dilucidar quiénes nos representarán en instituciones del Estado tan importantes cómo el Congreso y el Senado, quiénes gobernarán España y quiénes estarán al frente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos; mucho más cuando, en lo visto hasta ahora, ningún partido tiene mayoría suficiente para gobernar sin contar con los demás.

Todo sería relativamente sencillo si en las elecciones generales del pasado 28 de abril alguno de los partidos hubiera obtenido votos suficientes para legislar y gobernar sin necesidad de otros apoyos. Pero no es el caso y parece que las coaliciones con Pedro Sánchez se venden caras, porque podrían condicionar los resultados del próximo 26 de mayo en comunidades autónomas y ayuntamientos. No cabe duda que la situación es un tanto compleja y –a lo que parece– ningún partido quiere tomar decisiones que puedan condicionar no sólo su presente, sino también su futuro.

El mapa político que dejaron dibujado las elecciones de abril pasado no ha sido demasiado clarificador: porque si bien el PSOE fue el partido más votado, ha quedado lejos de la mayoría absoluta y en algún otro partido habrá de buscar apoyos. Sin olvidar, claro, que tenemos pendientes otras elecciones, las del 26 de mayo, de las que habrán de salir quienes gobiernen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y a uno se le viene a las mientes aquello de «que por mayo era, por mayo/ cuando hace la calor...» aunque parezca no venir a cuento, para rematar que en algunas comunidades autónomas y en no pocos ayuntamientos, faltos de mayorías absolutas, serán necesarios los acuerdos.

Han pasado apenas dos semanas de aquellas elecciones generales y nos quedan otras dos para las autonómicas y las municipales. Ello quiere decir que en poco más de un mes se habrá producido un cambio, mayor o menor según se imponga la renovación o se mantenga la tendencia al continuismo cuando no los cargos a perpetuidad, a lo que tan propensos son muchos de nuestros políticos en el ámbito nacional, regional y local. Los que ya vamos teniendo una edad recordamos aquellas primeras elecciones libres del 15 de junio de 1977, que ganara Adolfo Suárez comandando una UCD integrada mayoritariamente por liberales, socialdemócratas y demócrata-cristianos. Parece que fue ayer, pero dentro de un mes hará 42 años de aquello. O sea, que la mitad de los españoles de hoy ni siquiera habían nacido.

Cabría pensar que, con los más de 40 años de ejercicio democrático transcurrido, el sistema se habrá perfeccionado. Pero quienes fuimos parte activa de aquel 15 de junio de 1977 y lo hemos vuelto a ser el pasado 28 de abril, sabemos que ni los resultados ni los comportamientos posteriores admiten comparación. A estas alturas y a falta de una mayoría absoluta, todavía no sabemos por dónde saldrán Pedro Sánchez y el PSOE. Y los ciudadanos, naturalmente, que son los que han de decidir con su voto quienes gobernarán las comunidades autónomas y los municipios. Confiemos en que el personal no se desmande y salga 'por peteneras'. A la vista de cómo fueron las cosas en las pasadas elecciones generales del 28 de abril... ¡cualquiera sabe lo que podrán dar de sí las del 26 de mayo próximo para elegir a quienes gobiernen las comunidades autónomas y los ayuntamientos!

Como el que no se consuela es porque no quiere, bien podemos pensar que aquí, en esta Extremadura nuestra, apenas hay nada que hacer: las ciudades y los pueblos crecen, la renta per cápita aumenta de año en año, el paro ya es sólo un mal recuerdo del pasado, las comunicaciones han ganado en cantidad y calidad y aquellos trenes parados en medio de la nada forman parte de las viejas historias que los abuelos cuentan a sus nietos... Con este panorama de fondo, no es extraño que los ciudadanos extremeños, tanto los que viven en los pueblos como en las ciudades, estén esperando con ilusión que transcurran las dos semanas que faltan para ese 26 de abril, que será lo más parecido a un 'domingo de gloria'. Por eso no es extraño que en esta Extremadura nuestra, con sólo dos provincias ¡de las más extensas de España, eso sí!, haya tantos políticos dispuestos a gobernar la región y las ciudades y pueblos. De sobra saben ellos que aquí... ¡todo son tortas y pan pintado!