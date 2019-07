El PNV anima a PSOE y Podemos a «tragarse algún sapo» para llegar a un acuerdo José Luis Ábalos y Aitor Esteban. / EFE El portavoz de la formación vasca en el Congreso, Aitor Esteban, aún no ha aclarado qué hará en la investidura M. VILLAMERIEL San Sebastián Viernes, 12 julio 2019, 17:45

El portavoz del PNV en el Congreso emplazó este viernes a PSOE y Unidas Podemos a «tragarse algún sapo» en sus negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la investidura. Aitor Esteban advirtió a ambas formaciones que no van por buen camino porque empezar a «construir un gobierno» por el reparto de los cargos es «realmente complicado».

Esteban señaló que tanto PSOE como Unidas Podemos «han hecho públicas las conversaciones que han mantenido hasta el momento y han marcado determinadas líneas que no pensaban traspasar ni uno ni otro». Una estategia de líneas rojas que, avisó, «exigirá tiempo y esfuerzo» para que pueda reconducirse «si, verdaderamente, tiene voluntad de llegar a un acuerdo».

El PNV está a la expectativa de las negociaciones entre socialistas y morados, y aún no ha aclarado qué hará en la investidura. Esteban se quejó de que ambos metan a su partido «en sus conversaciones y no nos gusta en absoluto que utilicen nuestro nombre para mejorar sus posiciones frente al otro». «Que no nos utilicen, ni unos ni otros. Que nos dejen unos y otros tranquilos, que negocien entre ellos, y nosotros ya tomaremos luego la decisión que consideremos que es la más conveniente», reclamó.