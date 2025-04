Peinado responde a Begoña Gómez que sigue investigando sus vínculos con Barrabés

Tres días antes de que Begoña Gómez comparezca en los juzgados como investigada por la denuncia admitida del pseudosindicato Manos Limpias sobre sus actividades laborales, ... el juez Juan Carlos Peinado ha respondido a la defensa sobre qué asuntos indaga en estos momentos. Sin dar más detalles y dejando claro que él "no está obligado" a hacerlo, el instructor afirma en genérico que examina "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo "desde que su esposo es el presidente del Gobierno (junio de 2018) y que se contienen en la denuncia inicial".

Gómez, que está citada el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares, ya sabe al menos que Peinado sigue indagando sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea. Es decir, los relativos al Centro Superior de Deportes (CSD) o el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, en los que Gómez escribió también cartas de recomendación en favor de la adjudicación del concurso a Barrabés.

Barrabés es un empresario dedicado al sector tecnológico, a la formación y consultoría digital y a la venta de textil deportivo que participó como profesor en el máster de la Universidad Complutense de Madrid Transformación Social Competitiva que codirigió la propia Begoña Gómez.

En su respuesta, el juez asevera que "siempre" ha tenido presente "en todos los procedimientos" el derecho a la tutela judicial efectiva para "evitar que se pueda producir indefensión" o una "investigación prospectiva". Peinado recuerda, además, que ahora también tiene sobre la mesa la querella del colectivo ultraconservador Hazte Oír contra la esposa del presidente del Ejecutivo, pero no precisa los hechos que ha acordado investigar en su juzgado relativos a dicha querella.

Con todo, el instructor incide en que no tiene obligación de informar a Gómez antes de tomarle declaración como investigada. De momento, el juez tiene intención de interrogarle este viernes. Ese día, la investigada podrá contestar a las preguntas de las acusaciones populares o del propio juez o acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Una opción que vista la situación cada vez gana más enteros.

El "presunto impacto" de las cartas

El auto de Peinado tiene lugar después de que el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, y la Fiscalía de Madrid, que no acusa y pide el archivo de las diligencias, pidieran al instructor que aclarase qué hechos conforman la causa que investiga después de que la Fiscalía Europea asumiera la parte relativa a la adjudicación a la entidad pública Red.es, ya que los contratos a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley fueron financiados con fondos europeos.

A finales de mayo, los investigadores de la Guardia Civil ya acudieron al CSD por orden del juez para recabar documentación sobre posibles expedientes de contratación de este organismo público con Barrabés, quien declarará por videoconferencia como testigo a mediados de julio por su estado de salud. El motivo es que Peinado no compartió las conclusiones de los agentes de la Unidad Central Operativo (UCO) incluidas en su informe preliminar de mediados de mayo, en el que no apreciaron hechos de carácter delictivo en la denuncia de Manos Limpias, y quiso examinar personalmente los mismos contratos.

Por este motivo, reclamó al CSD o al Ayuntamiento de Madrid estos contratos para conocer "el presunto impacto" de las "cartas de declaración de interés y apoyo" firmadas por Begoña Gómez en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Barrabés mediante la citada mercantil Innova Next. Entre 2021 y 2022 una sociedad vinculada a este empresario resultó adjudicataria de ocho contratos por cinco entidades públicas: Red.es, el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana o Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.