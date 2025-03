Sánchez, primer presidente español de la Internacional Socialista con el desafío de revitalizarla

A. Azpiroz Martes, 25 de octubre 2022, 13:16 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez se convertirá a finales del próximo noviembre en presidente de la Internacional Socialista (IS), el primer español en alcanzar este cargo en una organización que agrupa a los principales partidos socialdemócratas del planeta pero que en la actualidad cuenta con un escaso poder de influencia en la esfera internacional. El jefe del Ejecutivo es el único candidato que se ha postulado para el puesto, en el que sucederá por los próximos cuatro años al ex primer ministro griego Yorgos Papandréu.

Algunos veteranos socialistas reconocen que la IS no es «ni sombra de lo que era» e incluso la tildan de «inservible». En la práctica, si no formalmente, se han desenganchado de ella buena parte de las formaciones europeas, empezando por los alemanes del SPD. Ahora, la mayor parte se concentran en el PES –el Partido de los Socialistas Europeos– y el Global Progressive Forum. Pero en el PSOE hay cierta coincidencia en que presidirla puede ser «útil» a Sánchez para estrechar contactos con los «pocos» dirigentes que quedan y para engrosar su currículum internacional.

Sánchez lanzó su campaña el pasado septiembre en Nueva York con motivo de la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas. Será investido en la reunión de la Internacional Socialista que se celebrará en Madrid entre el 25 y el 27 de noviembre.

Presidencia de la UE

Al margen del cargo más o menos anecdótico como presidente de la Internacional Socialista, el líder del PSOE tiene marcado en rojo en su agenda exterior el segundo semestre de 2023, cuando España ocupará la Presidencia de la UE. Uno de los motivos por los que el jefe del Ejecutivo está decidido a apurar al máximo la actual legislatura.

Desde la formación socialista no se oculta que el tirón de su secretario general a nivel internacional puede suponer un espaldarazo de cara a las generales del próximo año y se destacan hitos como la 'excepción ibérica' al tope del gas o el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid del pasado junio.

Ampliar Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. EP Vox se mofa del nuevo cargo del presidente del Gobierno El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, valoró este martes con sorna la próxima elección de Pedro Sánchez como máximo responsable de la Internacional Socialista«. »Es muy querido en el exterior porque no le conocen«, añadió. Espinosa de los Monteros indicó con ironía que la Internacional Socialista «no ha estado bien atendida en los últimos años» y que ahora merece «la atención completa de Sánchez». En este contexto, animó al secretario general del PSOE a «dedicarse a tiempo completo a promover el socialismo por el mundo». «En la Internacional Socialista hace falta un liderazgo fuerte, sólido y reconocido, de una persona de enorme prestigio», abundó emplazando a Sánchez a no perder «el tiempo con asuntos menores como España, que ya se le queda pequeña».

