La patronal Foment del Treball ficha a Elsa Artadi

cristian reino Barcelona Lunes, 7 de noviembre 2022, 16:20 Comenta Compartir

Elsa Artadi se ha incorporado al equipo que asesora al presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. El pasado mes de mayo, cuando aún era vicepresidenta de Junts y candidata a la alcaldía de Barcelona, anunció que abandonaba todos sus cargos políticos (diputada autonómica y concejal en el Ayuntamiento) y los orgánicos en la formación nacionalista y que dejaba la política.

Lo hizo por motivos personales y no políticos, según afirmó en una declaración de despedida. «Ya no puedo más, he perdido mis energías», argumentó. «Es una decisión personal que he de tomar porque no estoy en condiciones de servir a mi país y a mi ciudad con la misma energía y la intensidad como lo he hecho hasta ahora», señaló. Artadi fue consejera de la Presidencia y portavoz del Govern bajo la presidencia de Quim Torra. Tras la huida de Carles Puigdemont, después de declarar la independencia, Artadi estuvo en todas las quinielas como futura presidenta de la Generalitat.

Ahora regresa al mundo económico, que ya conoce en sus inicios en la política, a la que entró de la mano del exconsejero de Economía, Andreu Mas Colell. La exdirigente nacionalista se integra como consejero del presidente de Foment del Treball, un cargo de asesoría externa y no remunerado.