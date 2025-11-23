HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Ana Rivero, en la tribuna de prensa del Congreso, con la mesa de taquígrafa que tan bien conoce, al fondo. José Ramón Ladra

Ana Rivero | Taquígrafa jubilada del Congreso y escritora

«Me partía con la ironía de Carrillo y Rufián era muy chabacano, pero se ha ido puliendo»

La entrevista ·

Ha estado 50 años anotando cada palabra y cada bronca de sus señorías y todos esos recuerdos los ha plasmado en 'Luz y taquígrafa', un libro con historia e historias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Madrileña de 1954, Ana Rivero ha dedicado cincuenta años a transcribir palabra por palabra la historia parlamentaria de España reflejada en el diario de sesiones. ... Entró en el Congreso como taquígrafa en 1975, con apenas 21 años, y se jubiló en 2024 como jefa de servicio. Ha vivido desde dentro el final del franquismo, la Transición, la proclamación de dos reyes, un golpe de Estado, siete presidentes del Gobierno y la evolución completa del parlamentarismo democrático. Políglota -inglés, francés, alemán y chino- y licenciada en Derecho, acaba de publicar junto a la periodista Ana I. Gracia 'Luz y taquígrafa' (Plaza y Janés), que ya va por la tercera edición, donde plasma todos esos recuerdos con anécdotas de lo más jugosas. Viajera empedernida y casada con Pablo, ha recorrido más de 120 países que le han permitido desconectar de un trabajo con jornadas interminables que, confiesa con cierto pesar, le ha condicionado para no haber tenido hijos.

