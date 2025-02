El Parlament tarda cinco meses en crear la comisión de investigación sobre Pegasus

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 21 de septiembre 2022, 12:09 Comenta Compartir

El independentismo ha tardado cinco meses en constituir la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Pegasus. El pasado 18 de abril, un artículo en The New Yorker, a partir de un informe del organismo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, destapó que más de 60 independentistas catalanes, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, habían sido espiados a través de un software israelí llamado Pegasus.

Para el independentismo fue un caso de la máxima gravedad y ERC incluso amenazó con romper con el Gobierno si no daba los pasos exigidos para esclarecer los hechos y se comprometía a que no se repitiera. A pesar de la urgencia, el Parlament ha necesitado cinco meses para crear esta comisión. Diferencias entre ERC y Junts, sobre todo, retardaron su constitución. Esta investigación parlamentaria en la Cámara catalana surgió como reacción del soberanismo a la negativa del PSOE a crear una en el Congreso. Tendrá un año de vigencia y se marca como objetivo «conocer los detalles de las intromisiones por parte del Estado a través del CNI u otros organismos públicos», así como determinar los mandos que tomaron las decisiones y su motivación. PP y Ciudadanos no han participado en la sesión constitutiva. La comisión podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigir, en caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, según advierten en ERC. La comisión estará presidida por la republicana Meritxell Serret.

La diputada de Esquerra, que será juzgada en el Supremo tras tres años huida en Bruselas, consta como víctima del software Pegasus. «Somos víctimas de un espionaje masivo. El Estado ha vulnerado nuestros derechos y queremos responsables. La creación de esta comisión nos servirá para esclarecer los hechos, saber qué ocurrió y quién lo organizó», ha asegurado la portavoz adjunta de ERC. «Hay que asumir responsabilidades y exigimos garantías de no repetición» , ha añadido. Tras destaparse el caso, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que había espiado a personas vinculadas al independentismo --entre ellas, Aragonès--, y defendió que lo hizo de forma legal. El Gobierno acabó destituyendo a la directora del CNI.

En Junts, ya han avanzado que reclamarán la comparecencia de miembros del Gobierno central ante el «caso de espionaje masivo más grave que ha habido en la historia de Europa en el siglo XXI». «La idea es citar a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas o competencias de velar« por que no haya espionaje en una democracia, según ha afirmado el vicepresidente de Junts, Josep Rius. »Esperamos que ningún grupo parlamentario bloquee o impida o no ayude a que la comisión lleve a cabo sus trabajos de forma normal, y que nadie de las personas que se cite para comparecer y que puedan formar parte de partidos políticos de la comisión o de instituciones del Estado se nieguen», ha rematado.

Temas

Cataluña

Pegasus