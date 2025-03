El Parlament responde a la Junta Electoral que Borràs sigue siendo diputada

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 17 de mayo 2023, 13:24 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

La Cámara catalana sigue defendiendo que Laura Borràs no puede ser apartada como diputada hasta la que la sentencia que la condenó sea firme. Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Sus abogados ya han recurrido al fallo al Tribunal Supremo, por lo que su condenada no es firme. La Junta Electoral, en cambio, ya ha dejado sin efecto su escaño y ha expedido el acta del siguiente de la lista de Junts. La retirada del escaño es cuestión de días. Es un trámite que debe formalizar la Mesa del Parlament, pero ERC y Junts tratan de dilatar los plazos para que la decisión no caiga en plena campaña.

La Junta Electoral dio la semana pasada cinco días a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, que ejerce como presidenta interina, para que le informara sobre las medidas que ha adoptado para dejar sin efecto el escaño de Laura Borràs y para explicarle por qué no ha relevado todavía a la presidenta de Junts. Ese plazo expira este miércoles. La respuesta de la Cámara catalana, una vez más, ha sido presentar alegaciones. El hemiciclo se escuda en que el Supremo tiene un recurso pendiente contra la sentencia. Tiene también pendiente de resolver los recursos presentados por Borràs y por la Cámara catalana contra la decisión de la Junta Electoral de dejar sin efecto el acta de la líder nacionalista.

El ultimátum de la Junta Electoral, la tercera resolución que dicta el órgano administrativo electoral en relación al contencioso Borràs, fue el paso previo al envío de un requerimiento formal a Vergès para que deje sin escaño a Borràs. En los casos precedentes, los de Pau Juvillà y Quim Torra, el órgano administrativo no esperó a la resolución del Tribunal Supremo. La Junta Electoral aduce que puede apartar como parlamentarios a los condenados por delitos contra la administración pública, como es este caso, aunque el fallo no sea firme.

Según alega la Cámara catalana, retirar el escaño a Borràs en estos momentos impediría «definitivamente e irreversiblemente el derecho de participación política» de la líder de Junts. «Si no se adoptan medidas cautelares, se puede producir el perjuicio irreversible de que Laura Borràs no pueda ver restablecida su condición de diputada y presidenta del Parlament», añaden los letrados del hemiciclo catalán.

La Junta Electoral valorará las alegaciones presentadas por el Parlament y previsiblemente requerirá a Vergés para que ejecute la retirada del escaño que supondrá el cese de Borràs como presidenta del Parlament.

