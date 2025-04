El Parlament vota en contra del referéndum por primera vez desde 1989

La entrada de Cataluña en una nueva etapa política se ha visualizado este jueves en las votaciones celebradas en la Cámara catalana de las conclusiones ... del debate de política general. Por primera vez en décadas, el Parlament se ha posicionado en contra de la celebración de un referéndum de independencia. El nacionalismo ya no tiene mayoría absoluta, algo inédito desde 1984, y en consecuencia el hemiciclo autonómico ha rechazado todas las mociones presentadas por los soberanistas a favor de la autodeterminación y la independencia. Tal y como recoge la moción rechazada de Junts, el Parlament ha aprobado 24 resoluciones o mociones a favor de un referéndum desde 1989. Esta tendencia se ha truncado este jueves. La mayoría no independentista ha tumbado una iniciativa de ERC que proponía un «referéndum reconocido y acordado» como la «mejor vía para resolver el conflicto catalán». El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defiende la tesis de que Cataluña ha entrado en una etapa de normalización política y que se están dando pasos para dar carpetazo al 'procés'.

Junts y ERC se resisten a enterrar el hacha del 'procés'. Pero la política catalana ha dado un vuelco tras la victoria del PSC en las elecciones catalanas de este año. Sin ir más lejos, la moción estrella de hace un año, en el debate de política general de 2023, fue una que salió adelante con los votos de Junts y ERC que reclamaba que no se diera apoyo a la investidura de Sánchez si no se comprometía a trabajar por un referéndum. Aun así, mes y medio después, ERC y Junts invistieron a Sánchez. La Cámara ha tumbado también una moción de Aliança Catalana que abogaba por «restituir el Estado Catalán como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social, en el marco de la Declaración de Independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017». PSC y Vox habían pedido a la Mesa que no admitiera a trámite la votación de esta resolución. La extrema derecha ha anunciado que presentará una querella contra los miembros de la Mesa. La Cámara catalana, en cambio, ha aprobado con los votos de todos los grupos salvo PP y Vox instar a los jueces a aplicar la ley de amnistía «sin más dilaciones ni arbitrariedades para respetar la voluntad del legislador». No ha prosperado, por su parte, la resolución de Junts, ERC y la CUP que constataba la «rebeldía» de la cúpula judicial al «no aplicar de manera deliberada y arbitraria» la norma.

El independentismo ya no tiene la mayoría absoluta, pero igual que en el Congreso sus votos son determinantes para formar mayorías. Illa fue investido con el apoyo de ERC, que se propone condicionar la legislatura de Illa con su reclamación de un concierto económico. Esta es la carpeta clave de la legislatura. Si el Govern va avanzando y cumpliendo los aspectos acordados para la investidura, el mandato de los socialistas tendrá recorrido. De lo contrario, entrará en bloqueo. En principio, el apoyo a una financiación singular es mayoritario. PSC, ERC y los comunes han sumado sus escaños para conformar una mayoría que avala negociar una financiación singular.

Había dudas sobre la posición de Junts, que se ha mostrado muy crítico con el pacto de investidura suscrito por socialistas y republicanos, pues a su juicio está lejos de ser considerado un concierto económico y a su entender no implica la salida de Cataluña del régimen común. Junts, finalmente, ha votado en contra. Mientras, el PSC, con sus votos, ha impedido que saliera adelante la propuesta de Junts, que solo ha respaldado ERC, que abogaba por un nuevo modelo de financiación en forma de concierto económico.