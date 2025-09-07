Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración
La mejora en el sistema de bienestar atrae un mayor número de extranjeros
Ander Azpiroz
Madrid
Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:15
La exposición de las fronteras a la inmigración ilegal según la posición geográfica de cada Estado miembro ha dado lugar a la agrupación de ... países en distintos bloques. Según desgrana la profesora Egea, están los socios del sur que han ejercido tradicionalmente como puerta de entrada y como lugar de primera acogida. Son principalmente Italia, España y Grecia y en los últimos 25 años han convertido en permanente su exigencia de más medios y solidaridad para contener las avalanchas migratorias.
En frente han estado los Estados del norte, que dada su alta calidad de vida se han erigido en los lugares de destino final y exigen una mayor contención en frontera acompañada del incremento de las devoluciones. Y entre unos y otros desde la crisis de 2015 se han hecho un hueco los países del este, a los que unió su rechazo frontal a las cuotas de reparto y se han hecho especialistas en alzar la voz.
«Los países del norte han disfrutado durante décadas de un estado del bienestar envidiable que con la inmigración ha dejado de dar a basto para satisfacer todas las necesidades de su población, por lo que presionan al sur para que no permita la llegada a su territorio de personas indocumentadas», detalla Egea. No se trata así de bloques ideológicos sino geopolíticos, como demuestra que el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca ejerza como un 'halcón' en materia migratoria.
Poco a poco los socios menos aventajados de la UE han acortado las distancias de bienestar con los más ricos y ahora pasan también a convertirse en países de destino final, como le está ocurriendo a España. Esta situación ha provocado el avance en toda Europa del discurso anti inmigración, ya sea ésta de carácter legal o ilegal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.