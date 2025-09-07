HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
Inmigrantes varados en el aeropuerto de Lisboa. Efe

Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración

La mejora en el sistema de bienestar atrae un mayor número de extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:15

La exposición de las fronteras a la inmigración ilegal según la posición geográfica de cada Estado miembro ha dado lugar a la agrupación de ... países en distintos bloques. Según desgrana la profesora Egea, están los socios del sur que han ejercido tradicionalmente como puerta de entrada y como lugar de primera acogida. Son principalmente Italia, España y Grecia y en los últimos 25 años han convertido en permanente su exigencia de más medios y solidaridad para contener las avalanchas migratorias.

