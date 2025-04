Page se opone a que el aeropuerto de Ciudad Real acoja a migrantes

El Gobierno de España baraja el Aeropuerto de Ciudad Real, instalación privada y actualmente con unos pocos vuelos privados, para acoger a migrantes adultos provenientes, ... sobre todo, de fuera de la Península. Sería un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación. La idea la ha planteado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recientemente se reunión con las delegaciones del Gobierno de España para hablar de acogimiento de migrantes.

Según la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, la delegada, Milagros Tolón, no acudió a ese encuentro y en su lugar asistió un subdelegado provincial que, según su versión, se limitó a escuchar las líneas de actuación del Ministerio sin que se hablase del aeropuerto manchego.

No obstante, es uno de los emplazamientos que estudia el Gobierno de España y, de hecho, la directora general de Migraciones ha contactado con la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha hablar de una solución de alojamiento a los migrantes que llegan a las costas.

Campo de concentración

La idea no gusta ni a la Junta de Castilla-La Mancha ni al Ayuntamiento de Ciudad Real. El presidente de esta comunidad, el socialista Emiliano García-Page, declaró este martes que «no conocía la propuesta del Gobierno de España». Su gobierno rechaza de plano la posibilidad de que el Aeropuerto de Ciudad Real se convierta en alojamiento temporal de migrantes. También el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, para quien «sería como un campo de concentración en unas instalaciones que no reúnen las condiciones humanitarias para atender a estas personas y haremos todo tipo de acciones para frenarlo». También el alcalde de Ciudad Real aseguró este martes que «ya hay movimientos de tierra sin licencia municipal, de la empresa pública Tragsa, en la zona donde se instalarían los barracones para acoger y aparcar a las personas inmigrantes», extremo que desmintió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En opinión de Francisco Cañizares, no es el lugar adecuado «ni por el sitio, ni por el volumen de personas de las que se habla, en torno a 3.000».