Page defiende la «valía» de Lobato tras su dimisión forzada por presiones internas del PSOE

Nadie más que otro barón regional sentenciado ya por Ferraz de cara a los procesos congresuales que el PSOE abrirá en los próximos meses, el ... castellanoleonés Luis Tudanca, había dado la cara hasta ahora por el exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, forzado a dimitir este miércoles tras denunciar la víspera un «linchamiento» interno. Pero hoy ha roto una lanza por él el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El critico oficial de una formación en la que apenas ha existido discrepancia desde 2017, cuando Pedro Sánchez recuperó el mando tras una cruda batalla contra Susana Díaz, ha evitado entrar en si Lobato hizo bien o no en acudir a un notario a principios de este mes para registrar una conversación de Whatsapp que podría comprometer a Moncloa en la revelación de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso por la que ya está siendo investigado el fiscal general del Estado. Pero sí ha argumentado que Lobato es una persona de una «enorme valía» y ha lamentado su marcha.

«Llevamos muchos años en la política nacional en la que se está quemando de forma acelerada muchísimo capital político. Hay mucha gente que está resultando dañada Y esto es algo que, en términos generacionales y para la clase política -ha advertido en unas declaraciones durante una visita a un colegio de su región- es un problema«.

La dirección federal del partido ya ha constituido hoy una comisión gestora, presidida por Isaura Leal, que ya desempeñó esa misma función hace tres años y que asumirá temporalmente las funciones de dirección del PSOE-M, hasta la celebración de un congreso en el que ya se da por hecha la candidatura del hoy ministro de Transición Digital y exjefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, a quien podría acabar salpicando la conversación registrada por Lobato y sobre la que mañana mismo debe testificar ante el juez Ángel Hurtado.

El exdirigente madrileño dio a entender en su carta de renuncia que no intentaría competir contra el favorito de Sánchez pero no lo dijo de forma directa. Y Page ha especulado con su regreso. «Estoy convencido de que tarde o temprano la política no puede prescindir de alguien así», ha dicho.