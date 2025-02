Iglesias pide «unidad» con Díaz a pesar de los «insultos, ninguneos y desprecios»

Javier Arias Lomo Sábado, 15 de abril 2023, 13:35 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Pablo Iglesias realizó esta mañana la última llamada de atención a Yolanda Díaz en pleno conflicto abierto con la líder de Sumar. El que fuese secretario general de los morados, que no tiene cargo orgánico pero conserva su ascendiente interno, hizo un aparente llamamiento a la unidad con la plataforma de Díaz aprovechando la Fiesta de la Primavera del partido en Zaragoza. Aparente porque Iglesias acusó al mismo tiempo al equipo formado por la vicepresidenta de «insultar, menospreciar y ningunear» a Podemos. «Hay muchos militantes dolidos, pero creo que esta formación política tiene que seguir defendiendo elementos más importantes, como la defensa de la unidad», apuntó.

El exvicepresidente del Gobierno participó en el evento que sirvió como pistoletazo de salida de los morados para la campaña de las elecciones autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo, cuando sus candidatos lucharán por sobrepasar la barrera del 5% que otorga la representación en algunos territorios. Iglesias, que volvió a poner de manifiesto el poder que aún conserva en el partido, centró principalmente su discurso en reivindicar la acción de Podemos en el Ejecutivo de coalición y en enmendar a la propia Díaz, más allá de la apelación al frente unitario hoy sin visos de concretarse.

De hecho, uno de los extremos que, según Iglesias, dificulta un acuerdo entre morados y Sumar es el hecho de que la vicepresidenta haya decidido «ponerse de perfil» en cuestiones capitales como la OTAN, uno de los frentes que más han aprovechado los morados para movilizar a sus electores. Más tarde, en Twitter, quien designó como sucesora a Díaz incidió en que Podemos y Sumar deben concurrir juntos a las generales, con aviso añadido. «No es necesario integrar ni hacer desaparecer al otro. Creo que basta dar la palabra a la gente», rezaba el mensaje, en alusión a las primarias abiertas que los morados siguen exigiendo para pactar. En el acto, la ministra Irene Montero subrayó las diferencias entre su formacióny Sumar para abogar de nuevo por un acuerdo pero bajo la fórmula de una coalición de tú a tú.

El exdirigente de Podemos, que por primera vez desde 2014 ve amenazada su hegemonía a la izquierda del PSOE, advirtió a su vez del «enésimo intento de matar» a los morados que, sostiene, se está produciendo. Una sensación, la de que del partido sufre una campaña de acoso mediático, que se ha generalizado dentro de la formación y que también protagonizó la 'Uni de Otoño' hace meses.

La alianza que Podemos lleva tejiendo toda la legislatura con la izquierda abertzale y Esquerra –y que se tradujo este viernes en la aprobación de la ley de vivienda– también estuvo presente en el baño de masas de los dirigentes de Podemos en la capital maña. «La alianza entre Podemos, ERC y Bildu no les gusta, pero es la que hizo posible el Gobierno de coalición y también el incluir al PSOE (en alusión a la nueva regulación que acota los precios del alquiler ) en un acuerdo que no le gusta», aseveró Iglesias. Un argumento al que también aludió la secretaria general del partido al tomar la palabra. Belarra presumió de «fortaleza ideológica» en mitad de su pugna con Díaz y aseveró que Podemos no quiere ser «un adorno de los socialistas» ni estar «relegado a una esquinita del tablero».

Reproches al PSOE y el 36

La líder de los morados, cuyo discurso fue fuertemente aplaudido, también dirigió reproches a los socialistas –los suyos, apuntó, nunca abandonarán al pueblo saharaui por mucho que el PSOE «se arrodille ante Marruecos»– y volvió a recurrir al mantra de atacar al empresariado: «Aquí estamos, por mucho que les pese a las élites económicas apoltronadas sin hacer nada más que vivir del cuento». Fue una alocución encendido bajo el vendaval que reinaba en Zaragoza en el que engarzó a su militancia con el hilo histórico de los represaliados por la dictadura. «Soy mujer de Belarra y de Podemos», remachó Montero.

Temas

España