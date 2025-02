Ortuzar reivindica al PNV como los «abertzales auténticos» frente al «transformismo» de Bildu

Pese al llamamiento previo a unir fuerzas entre abertzales, secundado por los principales líderes y candidatos jeltzales en Gipuzkoa, pese a la advertencia desde el ... propio EBB de que solo uniendo fuerzas entre los partidarios de un nuevo estatus será posible dar pasos al frente para institucionalizar el derecho a decidir, nada de eso ha sobrevolado este mediodía el acto central del PNV para celebrar el Aberri Eguna, como cada año, en la bilbaína Plaza Nueva, impregnado de principio a fin por la cercanía de las elecciones municipales y forales del 28-M, a 50 días vista.

Más bien al contrario, Andoni Ortuzar, ataviado con kaiku, ha presumido de «autenticidad» abertzale frente a EH Bildu, a quien ha calificado de «transformistas» por querer «parecer lo que no son para ver si engañan a la gente» cuando se acercan las urnas. «Meten en el armario el palestino, el forro polar y el flequillo cortado a motosierra para ponerse chaquetas de diseño, camisetas de marca y cara de no haber roto nunca un plato. Ojo con los transformistas. Por dentro siguen siendo los mismos de siempre. Son los de la mani aunque vistan de Armani. ¡Tengamos memoria, que no nos la den con queso!», ha advertido Ortuzar ante los aplausos de los miles de militantes y simpatizantes que han abarrotado la plaza.

Una forma, al personal estilo del líder del EBB, de insistir en lo que el PNV subraya desde hace meses, que la apuesta de la izquierda abertzale por el perfil institucional, los acuerdos en Madrid con Pedro Sánchez y una campaña centrada en la economía, la empresa o la transición energética es sólo una maniobra de distracción para competir con el PNV.

De hecho, frente al perfil bajo que mantendrían los de Arnaldo Otegi, a quienes beneficiaría una participación baja, Ortuzar ha vuelto a hacer su tradicional llamamiento a hacer campaña «de alpargata» y a estimular la movilización «casa a casa y pueblo a pueblo». Porque, de hecho, de lo que se trata para el PNV, según ha insistido Ortuzar es de lograr que al frente de las instituciones vascas haya el mayor número posible de «abertzales» para así construir la nación vasca «día a día».

«En el 'modelo PNV' construimos nación día a día y ejercemos nuestra soberanía nacional día a día, de abajo arriba. En este Aberri Eguna hablar de la nación vasca es hablar de las próximas elecciones municipales, forales y navarras. Si obtenemos buenos resultados, estaremos subiendo un escalón más en el camino de Euskadi hacia su libertad«, ha dejado claro Ortuzar, que ha evitado, de hecho, referirse a la institucionalización del derecho a decidir que reivindica el manifiesto hecho público esta semana por la ejecutiva jeltzale o poner plazos concretos al nuevo estatus.

En Sabin Etxea tienen claro que el largo ciclo electoral que se prolongará hasta las autonómicas de 2024 no favorece dar pasos al frente en ese terreno. Así que, pragmático, se ha centrado en los comicios. «Con más alcaldes y alcaldesas nacionalistas, con más junteros y junteras nacionalistas, con diputadas y diputados generales nacionalistas está garantizado que Euskadi avanzará como nación», ha subrayado.

Emancipación juvenil

También el lehendakari Urkullu ha prescindido de la retórica inflamada que solía caracterizar las proclamas de Aberri Eguna y se ha centrado en la «identidad» vasca pero desde el punto de vista «social», con la vista puesta en garantizar un «envejecimiento activo», una «salud de vanguardia personalizada» y un «pacto social de cuidados». «Empatía intergeneracional y colaboración entre generaciones. La hoja de ruta no se puede escribir con miradas distintas por edades», ha advertido, incidiendo en la importancia del pacto educativo, la emancipación juvenil o la conciliación familiar para garantizar «el futuro« de Euskadi.

El lehendakari, que ha puesto en énfasis en el «liderazgo» que ejerce Euskadi en organismos transfronterizos como la Comisión del Arco Atlántico, ha dejado claro que no renuncia a «actualizar y renovar» el autogobierno como mejor manera de «preservar la identidad, avanzar en el bienestar y la convivencia y construir una comunidad política diferenciada y singular». El objetivo, ha dicho, es «tejer» una Euskadi europea -otra de las ideas fuerza de los discursos-, «inclusiva y abierta«. »Una bandera que suma, una bandera que abraza«, ha rematado.