La oposición enarbola a la pareja de Ayuso para desgastarla en Madrid

La oposición en la Asamblea de Madrid redobla la presión sobre Isabel Díaz Ayuso a cuenta de los supuestos delitos de fraude fiscal y falsificación ... documental cometidos por su pareja, Alberto González. El objetivo es manifiesto: desgastar la mayoría absoluta de la presidenta autonómica, una de las figuras además con mayor influencia en el PP nacional.

La baronesa popular ha manifestado que pretende ser cauta mientras se prolongue el juicio contra el fiscal general del Estado por la presunta filtración a los medios de datos confidenciales por su pareja. «Lo que diga lo utilizarán en mi contra», sostiene Ayuso, quien no obstante, al menos de momento, no ha sido capaz de dejar pasar de largo algunos de los ataques que recibe desde la izquierda. Ocurrió durante la sesión de este jueves en la Asamblea de Madrid cuando respondió a las arremetidas del PSOE con un 'y tú más'. «Solo les pido que delincan poco más despacio» solicitó antes de añadir: «Me tengo que levantar de madrugada porque todos los días nos levantamos con cinco escándalos». La presidenta contraatacó de esta forma a la portavoz socialista, Mar Espinar, cuando esta le echó en cara su «chulería insoportable para desviar el foco» de los asuntos que no le interesan, como la investigación sobre González. Espinar no se quedó corta en el desafió y preguntó a Ayuso si los Presupuestos autonómicos de 2026 los ha elaborado «su casero el fiscalista», porque «los números son tan falsos como las declaraciones a Hacienda que hace su pareja».

Riesgo de fuga

La dirigente del PP sí se mostró más comedida ante las arremetidas de Más Madrid. La coalición izquierdista exigió que se retire el pasaporte a González al que acusó de contar con «estructuras en Miami y Panamá» que pueden ser utilizadas como plataforma para su fuga. La petición de Más Madrid se fundamenta en la afirmación de la pareja de Ayuso durante su declaración ante el Supremo. «O me voy de España o me suicido. Si esto va a ser siempre así, me escapo, vamos», afirmó.

Manuela Bergerot, portavoz de la formación, llevó su ofensiva al plano personal al asegurar que todos los que están alrededor de Ayuso «se forran» y puso especial énfasis en el enriquecimiento de la sanidad privada a costa de los recortes en la pública.