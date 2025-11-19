HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El president del Govern, Salvador Illa, y la diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Cataluña. EP

Las opciones autoritarias ganan posiciones en Cataluña

Un 11% de la población asegura que le da igual un régimen que otro, el nivel más alto de las dos últimas décadas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

La democracia sigue siendo el sistema preferido por los catalanes de forma muy mayoritaria, pero las opciones ultras empiezan a hacerse un hueco cada vez ... mayor. Un ejemplo está en el Parlamento catalán, en el que desde hace un año tienen representación dos partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana, con 11 y dos diputados, respectivamente y con perspectivas de crecimiento en ambos casos. Un estudio del ICPS, centro de estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que en 2008, el 93% de la ciudadanía consideraba la democracia como su sistema idóneo de gobierno. Ese porcentaje ha caído once puntos en casi dos décadas.

