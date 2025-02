La ANC, Òmnium y Puigdemont convocan una protesta contra la cumbre España-Francia en Barcelona

cristian reino Barcelona Domingo, 8 de enero 2023, 12:26 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

El Consejo de la República que dirige Carles Puigdemont, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural se han puesto de acuerdo para impulsar una movilización contra la cumbre que el próximo 19 de enero reunirá en Barcelona a los presidentes español y francés, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue el primero que puso sobre la mesa la necesidad de salir a la calle para protestar contra la cumbre y visualizar que el conflicto catalán sigue vigente. Las plataformas nacionalistas han recogido el guante del líder secesionista, interesado en cargar contra la política de diálogo del Govern con el Gobierno. Tras las división que mostró el independentismo en el 11-S y en el quinto aniversario del 1-O, que se convirtieron en clamores contra ERC y su apuesta por pactar con Sánchez, el nacionalismo vuelve a unir fuerzas, en este caso a instancias de Puigdemont y con poco interés por parte de Esquerra.

La protesta se ha convocado ante el lugar definitivo en el que se celebre el cónclave, que aún es una incógnita. Las entidades nacionalistas señalan que el hecho de que el Gobierno español diga que celebra la cumbre en Barcelona para certificar el fin del 'procés' es una «provocación, una fantasía y una falsedad». A su juicio, el Ejecutivo central no ha dado ninguna solución política al conflicto y denuncian que aún hay dirigentes en el extranjero y que hay 500 personas pendientes de juicio por causas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre. El independentismo habla de 4.000 represaliados, pero incluye en la cifra todas las personas que han sufrido alguna herida en protestas soberanistas.

Según las plataformas secesionistas, la voluntad de independencia está más viva que nunca, los gobiernos de España y Francia no representan a Cataluña, sino que reprimen a la nación catalana. En este sentido, la movilización también quiere ser un clamor por la defensa del catalán y de la inmersión lingüística educativa.

Por el contrario, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insistió este domingo en que la Cataluña y la España de 2023 no se parecen en nada a las de 2017 y en que «el proceso soberanista ha terminado» -diagnóstico que atribuyó no únicamente al PSOE y al Gobierno sino a los propios líderes independentistas-. Además, remachó que «el futuro es el diálogo». Y respecto a las advertencias populares sobre un eventual referéndum de independencia en Cataluña, el ministro socialista afirmó que los de los conservadores son «vaticinios y presagios desastrosos que no se cumplirán».