Oltra: de la imputación a la fiesta de Compromís

Compromís cerró este sábado filas con Mónica Oltra. «Sin grietas». Al menos en público. Así lo mostraron los pesos pesados de la formación en un acto orgánico en el antiguo cauce del Turia bajo el lema 'Cap al tercer Botànic' (Hacia el tercer Botánico). Las tres patas mayoritarias de la coalición (Més, Els Verds e Iniciativa) rindieron su apoyo a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana tras su imputación por la actuación de su consejería en el caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. E incluso el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que el viernes había pedido una reunión urgente para decidir sobre la situación de su líder, se mostró rotundo ayer. «Mónica es imprescindible. Lo ha sido y lo seguirá siendo», proclamó.

No hubo en el acto nada parecido al ambiente de reflexión que la víspera, y ayer mismo de nuevo, reclamó el jefe del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig. Veinticuatro horas después de que la propia Oltra se presentara como víctima de una «cacería» de la ultraderecha y dejara claro que no tiene la más mínima intención de dimitir, los suyos se entregaron a una jornada festiva y reivindicativa, tal y como marcaba el guion antes de la imputación del Tribunal Superior de Justicia. Música, abrazos y mensajes electorales.

Oltra, que llegó al río acompañada por su equipo y su familia, presenció algo similar a una exaltación. Con ramos de flores incluido. Y se rompió por primera vez en estos días al subir al escenario y dirigirse a su madre, a su hermano y a sus hijos. «Mamá, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú, y de los valores que me enseñasteis. Puedes ir por la calle con la cara muy alta, que tu hija nunca se ha apartado de eso», dijo con los ojos vidriosos antes de recibir una ovación.

La que es la cara más visible y quizá la máxima responsable de los éxitos electorales de Compromís siempre se ha crecido en los mítines y ayer no dudó en mandar un aviso a navegantes. «Aquí me tenéis en pie. En este año, a ganar Botánico, a ganar alcaldías y a ganar vida», dijo, en lo que muchos interpretan como una declaración de intenciones de que quiere continuar hasta las elecciones. «El Botánico no es Botánico si no está Compromís –insistió, en alusión al acuerdo de Gobierno–. El Botánico sin Compromís es García Page», remató citando críticamente al presidente socialista de Castilla-La Mancha.

Antes, habían desfilado por el escenario los referentes de los principales partidos de la coalición. Ni autocrítica ni peros. «Si tocan a una de las nuestras nos tocan a todos. Nos atacan a todos. Por eso, un día como hoy es bueno recordar el himno de un equipo como el Liverpool: Nunca caminarás sola, Mónica», proclamó el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

Si los socialistas esperaban que, pasado el golpe inicial, sus socios dieran marcha a atrás y convencieran a la número dos de la Generalitat de que debía hacerse a un lado, se equivocaron de pleno. No solo por la fiesta. La ejecutiva de Iniciativa, el partido de Oltra, también se reunió ayer para mostrarle su «apoyo razonado». Así que la pelota vuelve a estar en el tejado de Ximo Puig, que ayer, tras insistir en abrir una «reflexión», aseguró que no cree que el Botánico peligre. «Decisiones unilaterales – le advirtió por si acaso Baldoví–, ni una».

