Olona anuncia «la cuenta atrás» de su nuevo proyecto político

La ex diputada y ex portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, sigue con su hoja de ruta para volver a la política apenas cuatro meses después de su marcha de la formación derechista tras las elecciones andaluzas. El pasado viernes anunció que esta semana daría a conocer y presentaría en Madrid su nuevo proyecto. Algo para lo que Olona quiso ir calentado motores esta mañana en redes sociales, publicando en Twitter un vídeo en que se puede apreciar el que será -y ha sido también durante su etapa en Vox- una de las banderas del nuevo partido que pretende poner en marcha: «la violencia no tiene género».

En el vídeo que Olona publicó hay hecho que no pasa desapercibido para nadie. Y es que uno de los rostros que más aparece en el mismo es el periodista y presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez, quien llega a aparecer hasta en tres ocasiones En un primer lugar, este aparece agarrando del brazo a la exalcaldesa de los Yébenes y ahora cotidiana de los reality shows de Mediaset, Olvido Hormigos, durante la emisión del programa Sálvame. A continuación, se escucha al presentador afirmar que Magali Fagilde «tiene pinta de golfa arrastrada», y, posteriormente, profiere la expresión «anda ya, ¡sucia!».

La exdirigente de los de Santiago Abascal rescata uno de los discursos que realizó como portavoz adjunta de Vox en la Cámara baja, reivindicando la figura del hombre frente a los ataques del feminismo. «El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata. Mata un asesino. El hombre no maltrata. Maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla. Humilla un cobarde. Como mujer, española, madre, hermana y política, afirmo que la violencia no tiene género».

La propia Olona hizo referencia a la cuenta atrás para desvelar el que será su nuevo proyecto político en el mensaje que escribió junto al tuit «Aquí empezó todo. Vosotros decidiréis cuándo termina. Cuenta atrás para la presentación. Con las alas extendidas».

