Las obligaciones de Sánchez El nuevo inquilino de la Moncloa debe demostrar que tiene soluciones mejores, viables e inmediatas a los problemas Viernes, 1 junio 2018, 23:26

La moción de censura contra la Presidencia de Mariano Rajoy, presentada por el PSOE, dio lugar ayer a una votación sin precedentes, por la que el Congreso de los Diputados encomendó el Gobierno del país a Pedro Sánchez. A una persona que había renunciado a su escaño y a la secretaría general del PSOE, al perder la confianza del comité federal de su partido, para disponerse a recuperar el liderazgo socialista frente a baronías y organizaciones territoriales contrarias a su regreso, apelando al sentir de las 'bases' frente a los 'aparatos'. Sánchez logró la reelección al frente del socialismo español a base de tenacidad y paciencia. Pero le resultará más difícil disipar la sensación de que ha llegado a la presidencia del Gobierno por un cúmulo de casualidades que comprometen muy seriamente su gestión. Ayer, la democracia española volvió a hacerse realidad a través de una de las previsiones límite de la Constitución: la moción de censura. Lo hizo de manera inesperada, cuando parecía que Rajoy tenía expedita la culminación de su mandato con la aprobación de los Presupuestos de 2018. Lo hizo a causa de que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, se pronunció muy severamente contra el PP y contra el propio Rajoy en una sentencia de la Audiencia Nacional frente a la corrupción política. Al margen de la lógica consternación generada en las filas populares, y de los entusiasmos que la votación despertó entre los censores de Rajoy, el trámite discurrió en un clima de normalidad absoluta, atendiendo a los procedimientos previstos para sustituir un presidente por otro, y una mayoría parlamentaria por otra. El trámite de la moción de censura se convirtió en un ejercicio pleno de democracia constitucional, porque nadie –ni en las instituciones ni fuera de ellas– osó deslegitimar el acceso de Sánchez a la presidencia de España. Pero la legitimación social de las instituciones no es ajena a sus procedimientos y a sus resultados finales. Por eso, Pedro Sánchez se enfrenta a la necesidad de demostrar que tiene soluciones mejores, viables e inmediatas a los problemas que comparte la ciudadanía. Se enfrenta al reto de mostrarse como un presidente más conveniente que Rajoy para la mayoría de los españoles. En ese sentido, Sánchez no tiene más remedio que atender a los requerimientos de quienes le han facilitado la llegada a la Moncloa, respondiendo al mismo tiempo a las demandas de la oposición. Porque la aritmética parlamentaria se presenta tan ajustada para lo que resta de legislatura, que la presidencia de Sánchez deberá optar entre enzarzarse, hasta el final, en el cuerpo a cuerpo con los grupos de oposición, o abrirse camino mediante la exploración de coincidencias con el PP y Ciudadanos.

ELECCIONES AL FONDO. La presidencia de Pedro Sánchez no puede soslayar la carga que le supone su singular nacimiento. No es nada fácil que la suma de voluntades que ayer dio lugar a la censura sobre Rajoy se mantenga como mayoría para el Gobierno de España durante muchos meses. Sánchez ha obviado referirse con concreción al horizonte electoral que atisba. Como si su mandato pudiera eternizarse, esperando darle una vuelta completa a la herencia de la trayectoria popular. Aunque no tendrá más remedio que emplearse en actuaciones sin efectos presupuestarios directos para atender los requisitos de consolidación fiscal. De modo que el nuevo presidente no podrá postergar la convocatoria de elecciones; aunque inicialmente viva en la sensación de que ya han tenido lugar con su investidura mediante moción de censura.