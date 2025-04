El número dos de Interior con el PP quiso incriminar al investigador del caso del 'pequeño Nicolás'

El número dos del Ministerio del Interior con el Gobierno del Partido Popular, Francisco Martínez, tuvo acceso al resultado de los seguimientos sin autorización judicial ... que la anterior cúpula policial realizó al grupo de Asuntos Internos responsable de investigar al 'pequeño Nicolás' con el objetivo de boicotear el caso, según se desprende del sumario de la 'operación Kitchen' (espionaje a Bárcenas).

En un cruce de mensajes de whatsapp en febrero de 2020, el que fuera secretario de Estado de Seguridad entre enero de 2013 –coincidiendo con el estallido del 'caso Bárcenas– y noviembre de 2016 reconoció a un periodista que tuvo en su poder el registro de las personas que iban a ver al inspector de Asuntos Internos que llevaba el 'caso Nicolay', Rubén López, en medio de la investigación judicial contra el joven.

Ello pese a que esta unidad policial se convirtió entonces una «comisión judicial» que trabajó bajo la supervisión única del Juzgado de Instrucción número dos de Madrid para evitar injerencias de sus superiores. El motivo es que la causa contra Nicolás Gómez Iglesias (detenido en octubre de 2014) acabó salpicando a los propios mandos de la Policía Nacional, que trataron de tapar las actividades de José Manuel Villarejo cuando fue desenmascarado por este grupo investigador a finales de ese año.

En uno de estos mensajes, Martínez reconoció a su interlocutor que entregó a la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, los registros de entrada y salida de la sede de Asuntos Internos de una periodista que iba a ver al inspector López en calidad de denunciante del caso del 'pequeño Nicolás'. Por ejemplo, aportó información del famoso DNI que falsificó el joven para que otra persona le hiciera la prueba de selectividad. Un asunto por el que Gómez Iglesias fue condenado a un año y nueve meses en junio de 2021 .

Martínez, procesado ahora en la trama 'Kitchen' y a quien la Fiscalía Anticorrupción le pide 15 años de prisión por tres delitos, acudió a la fiscal general para denunciar la presunta revelación de secretos del inspector López y conseguir que fuera apartado de un caso que preocupaba sobremanera a la cúpula policial comandada por el director operativo Eugenio Pino.

«No pasó nada; soy gilipollas»

Pero su intento no tuvo éxito: «Se los di a la fiscal general y, por supuesto, no pasó nada. Y como soy gilipollas no tengo copia», admitió en uno de estos whatsapp. «Este tipo lleva desde 2014 trabajando contra nosotros en todo tipo de frentes», reconoce en otro mensaje, visiblemente preocupado por su imputación por 'Kitchen'. Dos días después, el 22 de febrero de 2020, el entonces diputado nacional del PP volvió a señalar al inspector López.

«Es asturiano y, al parecer, era quien le pasaba la información a Antonio Trevín (diputado socialista entre 2011 y 2017 y también asturiano)», reveló Martínez al periodista de confianza. «Nos persiguió, hizo seguimiento de nuestros teléfonos, se querelló a título personal contra toda la cúpula en septiembre de 2018, alimentó la patraña de la policía política (...) y ahora que el PSOE llega al Gobierno le nombran jefe de seguridad del Ministerio de Trabajo (por libre designación) y ahora (está en Transportes) con (José Luis) Ábalos», detalló.

De estos mensajes se desprende que el ex número dos de Interior trató de incriminar por revelación de secretos al inspector que destapó las «cloacas policiales». Primero con el conocimiento del registro de las personas que le visitaron y luego atribuyendo un intercambio de información con un diputado rival.

Estas revelaciones se suman a las anotaciones que hizo Villarejo en su agenda sobre los seguimientos parapoliciales al inspector López y al primer juez del 'caso Nicolay', Arturo Zamarriego, para boicotear la causa. Los apuntes se registraron entre 2016 y septiembre de 2017, solo un mes antes de que la juez que sustituyó a Zamarriego, Pilar Martínez Gamo, cesase a la comisión judicial.