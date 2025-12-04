HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Teresa Peramato. EP

La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

Teresa Peramato comparece en la Comisión de Justicia de la Cámara baja tras su nombramiento en sustitución de su antecesor, condenado por el Supremo

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

El Congreso examina este jueves si Teresa Peramato cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado ... en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

