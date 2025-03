El noveno aniversario de Podemos en nueve hitos

Miguel Ángel Alfonso Madrid Sábado, 21 de enero 2023, 01:02 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

Desde su nacimiento en enero de 2014, en el madrileño Teatro del Barrio, en Lavapiés, los nueve años de historia de Podemos se han sucedido a una velocidad vertiginosa que les llevó de las plazas del 15-M al palacio de la Moncloa en solo seis años. Una travesía política que, sin embargo, no ha estado exenta de baches y obstáculos.

Las disensiones internas y externas -dentro del llamado espacio de confluencias moradas- han provocado fracturas de puertas hacia dentro, que se cristalizaron en las salidas de Íñigo Errejón o Teresa Rodríguez; un problema por la sucesión de Pablo Iglesias, su histórico líder y fundador; o la sangría electoral que desde 2016 padecen la marca y que ha derivado en la pérdida de 101 diputados autonómicos desde entonces. La formación encara un año electoral con más dudas que certezas, pero dispuesta, si es necesario, a recuperar el impulso y el tacticismo del que hicieron gala en sus orígenes.

Fundación Nacimiento en el Teatro del Barrio

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en la fundación de Podemos en el Teatro del Barrio de Lavapiés el 14 de enero de 2014. Reuters

El 17 de enero de 2014, Podemos se presentaba en el Teatro del Barrio de Lavapiés como un partido que prometía articular políticamente el malestar social de las plazas del 15-M. Aquel día se dieron cita unos desconocidos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón.

No eran los primeros que respondían al desafío lanzado por algunas voces que animaban a los 'indignados' a «participar del juego de la representación política», pero sí serían los que más éxito acabarían teniendo. Aunque con el tiempo han perdido poder parlamentario -solo en 2019 pasaron de 71 escaños a 35 en el Congreso-, tras las elecciones de noviembre de 2020 «tocaron el cielo» con cuatro ministerios (dos de ellos de sus confluencias y uno independiente) y una vicepresidencia del Gobierno de España para Iglesias.

Primeros éxitos Una pica en Flandes

Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez celebran los resultados de las europeas de 2014. R.C.

Los sondeos no parecían augurar más de un diputado para la nueva formación de izquierdas cuando se presentaron a las elecciones europeas de abril 2014, pero estos basaron parte de su estrategia en el poder de los medios y en exprimir a sus líderes en tertulias televisivas de distinto signo. Además, llamaron la atención con términos como «casta» para distinguirse entonces a derecha y también a izquierda. Tanto, que hasta optaron por usar una foto del propio Iglesias para identificar sus papeletas.

«Hay mucha gente que cuando recuerda esas elecciones dice 'las Europeas que ganamos'. No las ganamos, pero la sensación era de victoria. Llegamos en el momento preciso» Pablo Echenique Portavoz parlamentario de Unidas Podemos

El resultado: cinco escaños con el 7,9% de los votos. Una sorpresa mayúscula que empezó a poner en duda la hegemonía bipartidista del PP y el PSOE. «Hay mucha gente que cuando recuerda esas elecciones dice 'las europeas que ganamos'. No las ganamos, pero la sensación era de victoria. Llegamos en el momento preciso», explica a este periódico el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que fue uno de aquellos cinco primeros eurodiputados de la formación morada.

Alcaldías del cambio El principio del fin del bipartidismo

Ada Colau y Manuela Carmena, alcaldesas de Barcelona y Madrid en 2015. EFE

El siguiente éxito de la recién nacida formación de izquierdas llegaría en las municipales de mayo de 2015, cuando Podemos y sus confluencias sorprendieron a PP y PSOE al hacerse con varias de las alcaldías más importantes del país: Madrid. Barcelona, La Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Cádiz o Zaragoza. Junto a la irrupción de Ciudadanos en el panorama nacional, la cita agudizó la sensación de principio del fin del bipartidismo. «La primavera del cambio es irreversible y es un orgullo y un honor haber sido la palanca de ese cambio«, afirmó Iglesias, en su primera valoración ante los medios de los resultados de aquellos comicios.

«Asaltar los cielos» 5,2 millones de votos

Pablo Iglesias se da un baño de masas en un mitin de la campaña de las generales de 2015. Reuters

Las generales de diciembre de 2015 auparon a Podemos como tercera fuerza más votada del país con 69 diputados y 5,2 millones de votos (a tan solo 300.000 del PSOE). Sin embargo, la sensación en el partido es agridulce porque fallaron en uno de sus objetivos: dar el 'sorpasso' a los socialistas. Liderados por Pedro Sánchez, estos negociaron las semanas siguientes un posible Gobierno de coalición en minoría que hubiera sumado 159 escaños (4 más de los que atesora en la actual legislatura). Sin embargo, las negociaciones no cuajaron y el país se encaminó a la repetición de elecciones.

Pacto de los botellines Alianza con Izquierda Unida

Pablo Iglesias y Alberto Garzón comparten dos botellines de cerveza tras firmar el acuerdo entre Podemos e IU. R.C.

Iglesias miró entonces hacia Izquierda Unida, que había obtenido en las generales el respaldo de más de un millón de votantes. Pese a las reticencias iniciales -Iglesias llegó a llamar a su líder, Alberto Garzón, «pitufo gruñón»-, ambas formaciones acabarían forjando una alianza que se mantiene hasta hoy a nivel nacional tras el llamado 'pacto de los botellines', por haber sido teatralizado por sus líderes en la Puerta del Sol cerveza en mano. Primero bajo la marca Unidos Podemos, después, Unidas Podemos. Pero los resultados en las generales de junio de 2016 no fueron los esperados. Aunque sumaron 71 escaños, siguieron sin protagonizar el ansiado 'sorpasso' al PSOE.

Vistalegre II Una ruptura dolorosa

Pablo Iglesias abraza a Íñigo Errejón después de que su proyecto ganase la votación de Vistalegre II. EFE

En febrero de 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa, Podemos encara Vistalegre II, el congreso más importante en para la organización jerárquica de la formación pero que dividirá definitivamente a Iglesias y a su hasta entonces número dos, Íñigo Errejón. Este propuso moderar el partido para abrirlo a un mayor número de votantes y a pactos con el PSOE, pero el primero acabaría ganando el control del partido de forma mayoritaria e incontestable. Los gritos de «¡unidad, unidad!» de los asistentes no pudieron cerrar la herida, que acabará con la salida de Errejón del partido en enero de 2019 y la fundación de Más País como escisión del mismo.

Gobierno de coalición De Lavapiés a Moncloa en seis años

Los ministros de Unidas Podemos prometen su cargo en la Zarzuela en enero de 2020. R.C.

2019, en cambio, será el año del triunfo. Pese a perder apoyo popular, Podemos logra evitar el descalabro en los comicios generales del 28-A y del 10-N (42 y 35 escaños respectivamente). Durante el verano negocia un Gobierno de coalición con el PSOE, vencedor de las elecciones, que no termina por forjarse hasta el 12 de noviembre, con la firma de un preacuerdo. El 7 de enero de 2020, entre lágrimas, Iglesias y Pablo Echenique celebran el éxito de la investidura, que se saldaría con cuatro ministerios para las confluencias moradas: Yolanda Díaz (Trabajo), Alberto Garzón (Consumo), Irene Montero (Igualdad) y Manuel Castell (Universidades). Y la vicepresidencia segunda para el propio Iglesias.

Renuncia Iglesias abandona el partido

Pablo Iglesias anuncia su marcha de la política en la noche electoral del 4-M de 2021 en Madrid. EFE

El órdago que Pablo Iglesias lanzó el 15 de marzo de 2021, cuando abandonó el Gobierno para disputar las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso, fue una apuesta arriesgada que le acabó costando su futuro político. Tras constatar que los 10 escaños conseguidos el 4-M, tres más que en 2019, eran insuficientes para cumplir el objetivo de «frenar a la derecha» y que su partido quedaba relegado al quinto puesto, el fundador y secretario general de los morados anunció en la noche electoral su renuncia todos sus cargos. «Hemos fracasado», afirmó rotundamente tras otro escrutinio amargo. Iglesias había convocado antes de urgencia a la ejecutiva del partido conforme el recuento iba confirmando la victoria abrumadora del Partido Popular. «En esta campaña me he convertido en un chivo expiatorio. Creo que es evidente que a día de hoy no soy una figura política que pueda contribuir a mi partido», admitió.

Sucesión Un futuro incierto

Ione Belarra y Yolanda Díaz en un mitin de la campaña para las andaluzas de 2022. EFE

Pero la marcha de Iglesias de los cargos orgánicos de Podemos sigue aún coleando, a pocos meses de una nueva cita electoral con las locales y autonómicas del 28 de mayo y las generales cada vez más cercanas (aunque sin fecha aún). Tras renunciar a sus cargos, nombró a Ione Belarra secretaria general de Podemos y ungió a Yolanda Díaz, entonces solo ministra de Trabajo y no vicepresidenta, como sucesora al frente del espacio político y en el Gobierno. Dos años más tarde, la líder gallega aún continúa deshojando la margarita, al frente de un proyecto político propio, Sumar, con el que se afana en evitar «los tiempos que marcan las urnas». De su decisión y las futuras coaliciones que se formen dependerá en gran medida el futuro del partido que nació aquél 17 de enero de 2014 en Lavapiés.

