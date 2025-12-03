HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Los postconvergentes valoran los guiños del presidente del Gobierno, reclaman el cumplimiento íntegro de los acuerdos y no dan aún por acabada la legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Los guiños de Pedro Sánchez no son suficientes para Junts, que se mantiene en su posición de alejamiento de los socialistas. «Hemos roto y ... hemos roto de verdad», ha asegurado este miércoles la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. «Cuando rompemos, rompemos», ha reiterado.

