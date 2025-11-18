HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán Efe

Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»

La UCO desvela que el exdirigente socialista y el dueño de Servinabar tomaban medidas extremas de seguridad en su reuniones para repartirse mordidas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Santos Cerdán no tenía mayor empacho en compaginar su puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, que ocupó entre 2017 y 2021, con sus ... particulares 'negocios'. Es más, tampoco tuvo mayor reparo en usar como teatro de operaciones de esos tejemanejes para amañar obra pública y cobrar mordidas los establecimientos cercanos a la sede de Ferraz, donde presumiblemente quien luego se convertirían en mano derecha de Pedro Sánchez ya pasaba buena parte de su tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  3. 3

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  4. 4 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  7. 7 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  8. 8

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  9. 9 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  10. 10 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»

Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»