Necias consigo mismas

Lo llaman sologamia y define al individuo/a que se casa consigo mismo/a. Semejante majadería surgió en EE.UU y se está expandiendo por todo el mundo, porque no hay ventosidad que no encuentre adeptos para extasiarse con su aroma. En España el pistoletazo de salida lo dio Rosa, una vecina de Arahal, de 40 años, que confesó haber estado muy nerviosa durante la «pedida de mano» y no haber dormido en la noche previa, consciente de que con el compromiso adquiría una gran responsabilidad, porque «No me caso pensando en el divorcio». Tampoco faltaron latas atadas al tubo de escape del coche, cuando la feliz matrimoniada desaparecía camino de la luna de miel. ¿Una cachondada, una anécdota? ¡Sí, sí!

La concejal de podemos de Bilbao, Carmen Muñoz, ha casado con toda la oficialidad, «por las prerrogativas que tengo conferidas» a 15 mujeres consigo mismas, aunque, escrupulosa, reconoce haber exigido a las contrayentes los mismos requisitos que a todos los demás y que no ha hecho excepción alguna, incluida la firma de aceptación, -en este caso doble-, la información prematrimonial que tiene establecido el municipio, los testigos… Asegura la edil que ya la han solicitado para oficiar la ceremonia de otra boda colectiva, pero esta vez con 93, y que han pasado a consulta de la asesoría jurídica del municipio, la solicitud de una novia que quiere casarse con un caballo…

Supongo que los abogados, acompañados de un notario, deberán cursar visita a la cuadra del equino, para saber si da su conformidad con un relincho de entusiasmo. El problema mayor puede estar en arrancarle la firma, pero eso lo puede eludir el notario, mirando entre los cuartos traseros e interpretando el estado de disponibilidad del cuadrúpedo, al que ya no me atrevo a llamar animal para no ofender a su pretendienta.

Durante la ceremonia bilbaína, las contrayentes leyeron sus votos, en nombre propio y de sí misma, alguno con una notable carga poética hacia la «otra», que arrancaron el aplauso de los invitados: «Como una luz llegué a mí/ y me vi acariciando mi rostro sereno/ en el atardecer soleado de mi vida…». «Prometo serme fiel y quererme en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte me separe». Otra, más lanzada, hizo una clara referencia a la noche de bodas, que presentía desenfrenada… «Se trata de un compromiso conmigo y de decirme: ¡no me puedo fallar!». Con a. Hubo intercambio de anillos, uno para cada anular, invitados, tartas, vestidos blancos, fotógrafos, arroz a y el baile, al que se fueron sumando los invitados, lo abrieron ellas con ellas, bailando solas. Todas han recibido el certificado matrimonial.

La concejala podemita ha abierto un nuevo abismo en nuestro ordenamiento jurídico: ¿Quién cobra la viudez? ¿Quién se queda con la custodia del gato en caso de divorcio? ¿Pueden alegar para el divorcio incompatibilidad de caracteres y, en ese caso, quién debe abandonar el hogar? ¿Y las órdenes de alejamiento? ¿Cómo se reparten los libros, las fotos de familia, los electrodomésticos…? En caso de infidelidad ¿se lo contarán, arbitrarán un «cese temporal de la convivencia»? Si una tiene una aventura ¿puede argumentar infidelidad? Y si hay violencia ¿a qué genero la anotamos? ¿Es machista o feminista? ¿Tendremos que abrir un nuevo listado de «violencia de autogénero»? ¿Pueden adoptar? ¿Son tontas doble? ¿Si van al cine sacan dos entradas?

No sé si esto es majadería o degradación…, pero, como me dice un amigo: «Puede ser el aviso de que el meteorito definitivo se aproxima».