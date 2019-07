El nadador (y sus piscinas) El discurrir de la vida en el entorno de las piscinas, bien público o privado, un aspecto sociológico muy a tener en cuenta. La vida al lado del agua cobra siempre matices apreciables CECILIO J. VENEGAS FITO Farmacéutico Jueves, 1 agosto 2019, 00:27

PARA las notas del vago estío que como Ortega hilvano las tardes de verano, me topo hoy con el recuerdo, influido quizás por la conmemoración lunática, de una película estrenada aquí hace asimismo cincuenta años, que me resultó inquietante y magnífica en el descubrimiento del denominado entonces «cine con mensaje». Y que vista hoy, lejos de volverse obsolescente, se reviste en el tiempo con tintes de actualidad incorporada.

Se trata de 'El nadador', rodada en una época en que por una parte la revista Selecciones publicaba un artículo también denominado '¿Ha perdido una piscina' en alusión a la superabundancia de objetos y cachivaches que Joe, el americano medio, era capaz de almacenar en su garaje y trastero, y por otra en la que Badajoz solo contaba con El Pico y si acaso alguna entrada de la Piscina Conde o la Florida.

Las piscinas siempre me han parecido un vaso interesante, y el discurrir de la vida en su entorno, bien público o privado, un aspecto sociológico muy a tener en cuenta. La vida al lado del agua cobra siempre matices apreciables.

'El nadador' (The Swimmer) es una película estadounidense de 1968 cuyo guion está basado en el cuento homónimo de John Cheever, concebido en principio como novela y publicado en 1964 en la revista The New Yorker, y después, en la colección de cuentos The Brigadier and the Golf Widow. La dirección corrió a cargo de Sydney Pollack, y el actor principal es Burt Lancaster.

Lancaster tenía cincuenta y cinco años en el momento de dar vida al protagonista de esta película, absorbente y nostálgica, y el film parece creado a su medida. No es solo un ácido comentario social del llamado «sueño americano», sino también un excelente retrato de los principales miedos del ser humano ligados al calendario: el final de la juventud, el transcurrir de los años, y por fin el viaje a la Ítaca del interior de uno mismo. Por tanto, idénticos mitos universales y arquetipos de la antigüedad clásica que podemos ver hoy por nuestra parte en la recreación que de ellos hace el Festival de Mérida, pueden verse reflejados en su contenido. El protagonista alcanza a manifestarse como Ulises, Prometeo o Narciso, y la narración también pasa revista al discurrir de una jornada de verano.

La idea del guion, originalísima, muestra a un propietario, Ned, que, salido de una situación incógnita, decide emprender la vuelta a casa nadando, guarnecido en toda la cinta exclusivamente con su traje de baño, en un supuesto río que se sumerge y emerge en la urbanización a través de las piscinas que ya formaron parte de su vida. Al relato se le han alabado sus rasgos realistas y surrealistas, la exploración de los suburbios estadounidenses, en particular los vínculos entre la riqueza y la felicidad, y el uso que hace del mito y el simbolismo. Aproximadamente, la vuelta al día en ochenta mundos en el que un hombre atraviesa las piscinas zambulléndose y desmontando las miserias de la vida saneada y aparentemente feliz de las urbanizaciones, de esos espacios en ese tiempo casi desconocidos en España y a cuya eclosión asistimos hoy en los numerosos paraísos denominados los Montitos, las Vaguadas, el Montico, la Atalaya o la R-66 en nuestros suelos.

Son varios los personajes secundarios que constituyen la urdimbre de la trama. Mientras Ned nada se encuentra con otros convecinos, Julie, de 20 años, quien solía cuidar a sus hijas, que representa el arquetipo del amor adolescente del viejo maestro y la joven discípula. También tropieza con una pareja mayor y adinerada, los Virgilios de Dante, no molestos por su comportamiento excéntrico pero tampoco impresionados por seguir su aventura. Encuentra a Kevin, un joven solitario, a quien intenta enseñar a nadar utilizando una piscina abandonada y vacía. Ned le pide al niño imaginarla llena de agua. El niño se entusiasma con la idea y pronto está «nadando» a lo largo. Cuando Ned se despide, mira hacia atrás y ve al niño rebotar en el trampolín sobre el extremo profundo de la piscina vacía.

El protagonista solamente logra hacer una conexión superficial con las personas que encuentra en su viaje. El vecindario está lleno de gente de buen juicio, con buenas intenciones, pero vistos a la luz de una cámara fría, inmersos en todos sus problemas que pudieran parecerse a los que hoy puedan angustiar a los pobladores de urbanizaciones semejantes. Desfilan una fiesta, con su correspondiente barbacoa incluida, una piscina pública cuyo bullicio contrasta con la quietud de las anteriores, y existen mas situaciones donde al protagonista se le recuerda desde como a una «estrella del partido» a como a un fracasado en la búsqueda de la victoria empresarial y el éxito económico. Otra vez, como tantas, la muerte de un viajante, como reflejo del mundo y de la vida. Solo que esta vez en una impresionante parábola magnética con apuntes de cinta de culto, mas comprensible para todos con el paso del tiempo.