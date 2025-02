Los nacionalistas críticos con la ley de vivienda denuncian la invasión de competencias autonómicas

La ley de vivienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu ha abierto un nuevo flanco de conflicto en los nacionalismos periféricos. ... Partidos nacionalistas tanto del ámbito de la izquierda como de la derecha advierten de que el texto de la norma invade competencias autonómicas. Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, fue quien inauguró las críticas. Desde este mismo lunes, avisó de que la ley implica una invasión competencial y afeó la posición de EH Bildu. Ferrán Bel, del PDeCAT, se ha sumado este martes a ese argumento: «Bajo la capa de cierto avance social estamos limitando la capacidad normativa de las comunidades autónomas», ha asegurado, y ha resaltado que ello se «avale» por partidos como EH Bildu o ERC; «me ha sorprendido», ha expresado Bel, respecto a los apoyos concitados por la primera iniciativa legislativa en materia de vivienda. «Los objetivos de política de vivienda los debe establecer quien tenga la competencia exclusiva en política de vivienda», ha añadido.

Bel también se ha mostrado contrario al control del precio de los alquileres, porque si bien ha atribuido efectos positivos a corto plazo, le ha achacado también una consecuencia negativa, la de la reducción de oferta a futuro, ya que considera que retraerá la inversión de empresas privadas para poner oferta nueva en alquiler y no incentivará que las casas que hoy están en el mercado de arrendamiento se mantengan. Ha añadido, sin embargo, que estaría de acuerdo que pudiera legislar libremente el Parlament, pero no que «desde Madrid se establezcan las condiciones para limitar el precio del alquiler».

También desde Cataluña, pero desde el otro lado del espectro político, Mireia Vehí, portavoz de la CUP, ha asegurado que si bien la ley de vivienda «tiene cosas positivas», aunque ve el riesgo de «subterfugios» porque «hay demasiados supuestos para subir el precio», además ha puesto de relieve que, en su opinión, supone una «invasión de competencias». De esta manera, ha afeado que se tumbaran leyes de vivienda catalanas llevándolas al Tribunal Constitucional: «El Gobierno de progreso está haciendo como el perro del hortelano: ni permite que las comunidades autónomas legislen ni, cuando hace su propia ley, permite que la vivienda sea un derecho. Esta ley es insuficiente».

EH Bildu defiende que ha corregido junto con ERC la intromisión en las competencias autonómicas que implicaba el texto original de la norma

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha salido al paso de estas críticas. Además de respaldar el acuerdo con ERC, Unidas Podemos y el PSOE sobre la ley de vivienda, porque considera que pone coto a los abusos actuales, supone un primer paso para cerrar la puerta a la especulación y constituye un paso importante para que la vivienda sea un derecho, también defendió que todo ello se hace «respetando las competencias autonómicas».

Aizpurua cargó especialmente contra el portavoz del PNV: «El señor Esteban miente: si no ha leído el texto, no sabe lo que contiene. Nosotros nos hemos ocupado seriamente y con total claridad para que no hubiese invasión de competencias. Al inicio de la ley había invasión competencial, pero ya no la hay». Aizpurua afeó al PNV que se opusiera en el año 2015 a la aprobación de la ley de vivienda alegando inseguridad jurídica porque el Estado no ofrecía una percha. «Ahora que la ley de vivienda ofrece ese marco jurídico para que las instituciones desplieguen normas, el PNV se envuelve en el argumento de la invasión competencial», ha añadido la portavoz de EH Bildu.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha ratificado este martes en sus críticas a la norma. Si bien ha reconocido que no le había llegado de manos del Gobierno el contenido de la ley de vivienda cuando concedió la entrevista en que criticó que ésta se inmiscuía en las competencias autonómicas, lo conocía por otras vías. «Yo lo que dije en la radio es que el Gobierno no me había pasado el texto. Pero uno lleva muchos años en esta Cámara y uno tiene sus maneras de conseguir la documentación. Y la tenía», ha asegurado.

Esteban ha abundado en que el Gobierno central se extralimita entrando en las atribuciones de las comunidades autónomas: «La ley saldrá adelante. Pero se entra en las competencias de las comunidades autónomas. Te han plantado algo que no les correspondía. Y que esto lo hagan fuerzas soberanistas e independentistas...», ha añadido, argumentando también que se crea una conferencia sectorial de vivienda por primera vez: «Si no la había es porque el Estado no tenía competencias», ha asegurado. «En algo que el Estado no entraba, se le pone alfombra roja y establece condicionantes a las comunidades autónomas», ha agregado el líder nacionalista vasco. A su juicio, «hay que buscar soluciones» al problema de la vivienda, pero que, para ello, ha insistido, «no hace falta inventarse una ley».

Aitor Esteban también se ha quejado de que la norma no entre en las viviendas turísticas, que ha imprimido tensión al mercado inmobiliario. También, de que la ley se esté tramitando de forma tan rápida, en apenas días, con la ponencia ya cerrada esta mañana, la comisión fijada para este jueves y su llegada a pleno prevista para la próxima semana.

Movilización de viviendas de la Sareb

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha expresado sus dudas sobre el modo en que se materializará la puesta a disposición de los ciudadanos de las viviendas de la Sareb, el banco malo que se construyó a partir de la crisis financiera que estalló en 2008 para aliviar los balances de las entidades. Según ha explicado el líder republicano, habrían trascendido dos posibilidades para materializar la medida: la cesión de los pisos a las comunidades autónomas, pero con el Estado estableciendo las condiciones, en primer lugar; o respetando las competencias autonómicas en materia de vivienda, pero lo que implicaría que fueran los gobiernos regionales los que tendrían que volver a comprar los inmuebles. Son opciones que a ERC, según ha expresado Rufián, le parecen «inasumibles». «Seguiremos negociando y leeremos la letra pequeña», ha advertido el líder republicano.

Los partidos catalanes temen que las comunidades tengan que comprar las viviendas de la Sareb para sacarlas al mercado

No es la única crítica que ha recogido el PSOE en relación con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se movilizarán 50.000 viviendas de la Sareb para engrosar la oferta pública. La portavoz de la CUP ha planteado, retóricamente, si habría que «volver a pagar por estas viviendas», en relación con las del banco malo para que salgan al mercado. Mientras tanto, la de EH Bildu ha afeado a los socialistas que usen esta medida como «baza electoral» en la precampaña de los comicios municipales y autonómicos.