Cuatro muertos por el choque en el aire entre dos ultraligeros en Barcelona

La aviación se tiñó este domingo de luto. Cuatro personas perdieron la vida en el accidente de dos aviones ultraligeros cerca del aeródromo de Moià, ... en la provincia de Barcelona, a unos 50 kilómetros de la ciudad condal. La Comisión Estatal de Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) se ha hecho cargo de la investigación, junto a los Mossos d'Esquadra.

La principal hipótesis es que los dos aparatos chocaron en pleno vuelo y cayeron en picado. En principio, no iban juntos. Los Bomberos de la Generalitat hallaron los restos de los dos aviones a unos 300 metros entre sí. Ambos aparatos se habían elevado desde el aeródromo de Moià. En cada uno de ellos volaban un instructor y un alumno. Fuentes del sector apuntaron que los profesores eran muy experimentados.

En un primer momento, se pensó que se había estrellado un único ultraligero con dos personas dentro. Testigos de la zona dieron la voz de alarma. Alertaron de que se había estrellado un avión en picado en una zona boscosa causando un incendio. Los bomberos se desplazaron al lugar de los hechos y confirmaron la muerte de los dos ocupantes del aparato. También tuvieron que sofocar el incendio declarado por el fuego del avión.

Más tarde, el aeródromo avisó de un segundo ultraligero siniestrado. Dio la alarma de que había perdido el contacto con el piloto. El dispositivo de emergencia desplazado para la primera avioneta encontró los restos de la aeronave muy cerca de la otra. Había dos personas dentro, también sin vida. Ambas se precipitaron sobre un bosque. Los Mossos están recopilando información para esclarecer las causas por las que se produjo el choque en el aire. El primer aviso de accidente se conoció cerca de las once de la mañana. El segundo aparato siniestrado fue localizado cuatro horas después, tapado por la orografía boscosa de la zona. Al cierre de esta edición, los cuerpos sin vida de las víctimas no habían sido aún trasladados por los servicios funerarios. Ambos instructores eran responsables de las dos empresas que operan en el aeródromo de Moià.

El director de la empresa de formación de vuelo Aircatfly e instructor, Carles Torra, en declaraciones a este diario, apuntó como hipótesis del accidente un posible error humano en la comunicación de la posición que el piloto hace en cada momento y que traslada a los otros aparatos que están próximos. Se trata de naves que vuelan a 250 kilómetros por hora y tienen una autonomía de vuelo de 1.600 kilómetros. Si cayeron casi en el mismo lugar y se precipitaron en picado, como apuntaron algunos testigos, todo apunta según este experto al error en la comunicación de la posición.

Pueden planear

Y es que, asegura, en caso de avería técnica las naves tienen capacidad de planear. En este tipo de aparatos, como en el siniestro de ayer, vuelan un instructor y un alumno. El aprendiz puede coger los mandos en algún momento, pero el control lo lleva el instructor, constató Torra.

El sector de la aviación de ultraligeros estaba este domingode luto. «Nos conocemos todos, hoy es un día duro», se condolió Torra. Conocía a las víctimas (a los dos profesores) desde hace años. Eran pilotos con muchas horas de vuelo y llevaban muchos años en el sector, apuntó.

Los dos instructores siniestrados tenían su base de operaciones en Moià y por tanto conocían perfectamente la zona. A juiciode Torra, que el aeródromo de Moià no cuente con torre de control no debería ser un problema, pues los pilotos funcionan con el sistema de «autoinformación». Este experto cree que los ultraligeros son seguros. El día de este domingo no estuvo del todo despejado meteorológicamente hablando en la zona. Había nubes, pero está prohibido llevar este tipo de aeronaves dentro de ellas.

El vuelo en ultraligero ha registrado una quincena de accidentes en los últimos 10 años en Cataluña, con la trágica cifra de 25 víctimas mortales. En 2015 y en 2018, por ejemplo, se lamentaron siete fallecimientos. En julio ya hubo un incidente similar, cuando murió el piloto de una avioneta al intentar aterrizar en el mismo aeródromo de Moià.