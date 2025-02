Cuatro muertos de una misma familia en el incendio de un local ocupado en Barcelona

Cristian Reino Barcelona Martes, 30 de noviembre 2021, 08:23 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

Una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos hijos pequeños -un bebé y un niño de tres años-) han perdido la vida este martes de manera accidental como consecuencia del incendio en el local ocupado en el que vivían en la plaza Tetuán de Barcelona, muy cerca del centro de la ciudad. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, no ha querido especular sobre las causas y ha dicho que todas las hipótesis están abiertas. No obstante, todo apunta a que una calefacción en mal estado ha podido provocar el fuego, que ha prendido en un colchón y ha causado la tragedia. Estos días está haciendo mucho frío en la capital catalana. Las cuatro víctimas han fallecido por inhalación de humo y eran un ciudadano de origen paquistaní, el padre; la madre, de nacionalidad rumana, y los dos hijos del matrimonio. Vivían en un local ocupado, que hasta 2019 acogía una sucursal bancaria de la entidad EVO. En el local ocupado vivía otra familia de cuatro personas, que también han resultado siniestrados en el accidente, aunque en su caso están heridos leves por intoxicación por el humo y han sido trasladados al hospital. Han podido refugiarse del humo en el patio interior del inmueble.

El local, según el Ayuntamiento de Barcelona, tenía dados de alta los suministros de agua y electricidad. Aun así, formaba parte de una lista confeccionada por la Policía catalana que detectó espacios en riesgo de precariedad, tras el incendio en una nave en Badalona (Barcelona) en la que murieron cuatro personas hace un año. El incendio se ha iniciado este martes a las seis de la mañana. Hace un mes, funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona inspeccionaron el local accidentado y no vieron riesgo inminente. Se trata del quinto incendio con víctimas mortales en lo que llevamos de año en Barcelona, en que han fallecido ocho personas. Entre 1.000 y 2.000 personas viven en la capital catalana en la calle o en locales ocupados en situación muy precaria.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cargado contra las entidades bancarias, pues a su juicio tienen locales vacíos y se «desentienden». Colau ha apuntado además que los servicios sociales del consistorio ya habían ofrecido ayuda a la familia, pero según ha señalado no es el tipo de familia que suele pedir ayuda a la administración. «Era una vivienda precaria», ha afirmado. «Es terrible», ha añadido. «No era una vivienda, era una entidad bancaria. No puede ser que haya locales indefinidamente vacíos y la propiedad se desentienda», ha denunciado, descargando las responsabilidades sobre las entidades financieras.

El consejero Elena, ha señalado que se trataba de una familia como muchas otras que «viven en situaciones que no son aceptables». El consejero sí ha confirmado que horas ante del trágico suceso, sobre las 2 o las 3 de la mañana, a las puertas del local siniestrado se ha registrado una pelea. El matrimonio de la familia que ha resultado muerta se ha enfrentado a unas personas. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a que el incidente no guarda relación con el trágico siniestro posterior. Vecinos de la zona han llamado a la Policía, que ha acudido al lugar de lo hechos. Según han afirmado algunos vecinos de la zona que desde hace tiempo ya habían advertido al Ayuntamiento que algún día pasaría una «desgracia».