Una joven y tres adolescentes mueren en un accidente de coche en la sierra de Madrid

Javier Varela Madrid Domingo, 11 de junio 2023, 11:12 | Actualizado 21:25h.

Regresaban felices de las fiestas del pueblo de al lado y a dos kilómetros de casa, todo se acabó para ellas. Cuatro mujeres, de 26, 16, 15 y 13 años, fallecieron este domingo sobre las seis de la madrugada después de que el coche en el que viajaban colisionara frontalmente contra otro vehículo conducido por una guardia civil de 30 años que se dirigía a su puesto de trabajo. El brutal impacto tuvo lugar en la carretera M-608 que conecta las localidades madrileñas de Collado Villalba y Moralzarzal, el municipio de residencia de las cuatro víctimas mortales, que se encuentra impactado por la tragedia y en estado de shock, y ha decretado tres días de luto oficial.

Las tres menores eran alumnas del colegio Leonardo Da Vinci de Moralzarzal, mientras que la conductora fallecida, Polina, una joven de 26 años y de origen búlgaro, era una de las dueñas de un conocido pub de este municipio de la Sierra de Guadarrama de 14.000 habitantes, situado a 46 kilómetros al noroeste de la capital madrileña.

Polina había salido de trabajar y se desplazó a Collado Villalba, a unos seis kilómetros de distancia, a recoger a su hermana y otras dos amigas que habían acudido a las fiestas de esa localidad vecina. Cuando regresaban a Moralzarzal, a la altura del kilómetro 38 de esa vía convencional y por causas que la Guardia Civil está investigando, la conductora habría perdido el control de su Toyota Yaris -un coche pequeño- en una de las curvas de la carretera y tras realizar varias maniobras habría invadido el sentido contrario para impactar frontolateralmente contra el SUV en el que viajaba la mujer herida.

El choque se produjo en la carretera que une Collado Villalba y Moralzarzal, de donde eran las víctimas, y que se encuentra en shock

Las cuatro jóvenes murieron en el acto mientras que la guardia civil, que se dirigía a su puesto de trabajo en Collado Villalba, sufrió múltiples fracturas, entre ellas una contusión pulmonar y un trauma lumbar, que obligaron a trasladarla de urgencia al Hospital Puerta de Hierro, donde sigue ingresada en estado grave. Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que sacarla de los restos del vehículo -al igual que a las cuatro jóvenes-, donde había quedado atrapada.

Aunque ese tramo de la carretera tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, se trata de una vía «muy peligrosa en la que todos los meses hay algún accidente», según las denuncias públicas de varios conductores.

«Un gran derrame de gasolina»

Cuando llegaron los servicios de emergencia, las cuatro jóvenes «ya habían fallecido y sin posibilidad de reanimación», según explicó José Elvira, del Summa 112. Por su parte, el jefe supervisor de los Bomberos de Madrid, Ángel Sevillano, informó que durante su actuación tuvieron que controlar «un gran derrame de gasolina», fruto del brutal accidente, para evitar que se produjera una deflagración en la zona.

Al lugar del siniestro acudió también una unidad de psicólogos del 112 para asistir a familiares y allegados de las víctimas.

Moralzarzal y Collado Villalba están separados por solo seis kilómetros de la M-608, una carretera de doble sentido con un único carril, muy transitada y que ha sido objeto de críticas de los conductores por los «adelantamientos brutales con invasión completa del carril contrario» que se suelen producir. «Da miedo circular por ella», señala un habitual de esta vía, que no esconde su indignación.

El municipio está devastado tras conocer la noticia de la muerte de las cuatro jóvenes. El alcalde en funciones, Juan Carlos Rodríguez Osuna, decretó tres días de luto y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su «profunda tristeza» por lo sucedido. «Nuestro más sentido pésame a las familias y deseo de pronta recuperación a la conductora herida. Una tragedia que nos sume a todos en una profunda tristeza», decía en Twitter la dirigente madrileña.

Entre lágrimas, una vecina del pueblo apenas podía balbucear que conocía bien a dos de las niñas a través del colegio, y algo menos a Polina y su hermana. «Todavía no me lo creo». Al parecer, dos de las fallecidas eran primas y los padres no sabían que se habían ido a las fiestas del pueblo vecino. Otra desgracia a sumar a la tragedia.

Según la DGT, hasta el pasado jueves, 56 jóvenes de menos de 24 años (siete de ellos menores de 14) habían fallecido en siniestros en las carreteras españolas.