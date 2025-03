Muere un niño y su madre queda muy grave tras una explosión de gas en Granada

José R. Villalba Granada Lunes, 15 de mayo 2023, 08:05 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Un niño de seis años murió como consecuencia de una explosión de gas registrada a las 3:15 horas de este lunes en el 3ºB del número 26 de la Circunvalación de la Encina, en la barriada de la Chana (Granada). La madre está grave pero estable, ingresada en un hospital de la ciudad andaluza como consecuencia de este siniestro.

Bomberos de Granada se encontraron dos de las cuatro llaves de la cocina de gas abiertas cuando acudieron a la vivienda a sofocar el incendio generado tras la deflagración. La madre del menor le explicó a los bomberos que el pequeño le pidió orinar en plena madrugada y cuando encendieron la luz del baño se produjo la explosión. La madre del menor estaba pidiendo auxilio desde el balcón cuando llegaron los agentes, lo que obligó a desplegar la autoescalera para rescatarla, aunque finalmente salió por la puerta de la vivienda. El pequeño murió en el acto.

La mujer herida de gravedad tiene 47 años, es de origen marroquí y vivía en la vivienda con su hijo. Ambos están empadronados en la capital granadina. Los servicios sociales municipales tenían un expediente abierto con esta mujer debido a su situación de vulnerabilidad social.

A la expareja de esta madre no se le conoce domicilio en la capital granadina y mantenía una relación mala con la progenitora de su hijo, hasta el punto de que en 2016 fue condenado por violencia de género después de recibir una denuncia de esta mujer por maltrato. Fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad.

Los investigadores quieren tomarle declaración, en principio en calidad de testigo, por si su testimonio pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido en este siniestro. De momento, no hay ninguna línea de investigación clara sobre lo ocurrido. No se descarta que el siniestro se haya producido por una acción fortuita, pero tampoco que haya existido algún tipo de intencionalidad al dejar las llaves del gas abiertas. No hay nada determinante aún para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Un desalojo difícil

Los policías locales y los nacionales se emplearon a fondo, en muy poco tiempo, para desalojar el edificio. Fueron puerta por puerta avisando y llevándose a la gente a la calle. Muchos de estos vecinos son personas mayores y hubo que trasladarlos con ayuda desde las plantas superiores hasta la calle, con un añadido, la mayoría de ellos tenía activado el servicio de teleasistencia y en fragor del desalojo aparecieron los familiares pidiendo información sobre sus vecinos. Hubo un anciano de 95 años al que un policía local bajó desde una planta alta a la calle. Otro agente resultó herido por quemaduras leves en una mano.

Los vecinos, que con anterioridad presentaron una denuncia contra la inquilina de la vivienda siniestrada, pudieron regresar a sus pisos sobre las cinco de la madrugada.