Muere un exconcejal de Granada tras ser víctima de un atraco

El exconcejal socialista del Ayuntamiento de Granada José Miguel Castillo Higueras ha muerto en un centro sanitario de Granada poco después de ser víctima de un atraco en la calle Frailes con Padre Alcocer (a pocos metros de San Antón), según ha podido saber Ideal.

El ataque, que se produjo alrededor de las siete de la mañana de este domingo 23 de enero, lo perpetró un solo individuo que, al parecer, iba siguiendo al exedil y profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Cuando el asaltante alcanzó al expolítico, le propinó un puñetazo en la cara y Castillo Higueras se derrumbó inconsciente en el suelo. Instantes después, el agresor huyó a pie del lugar de los hechos. A consecuencia del golpe y la caída, Castillo Higueras sufrió lesiones que acabaron por precipitar su fallecimiento unas tres horas más tarde, cuando ya estaba siendo atendido en las urgencias de un hospital de la ciudad.

La alarma saltó cuando un amigo del infortunado exconcejal comenzó a preocuparse porque no conseguía contactar con él. El tiempo pasaba y sus allegados no tenían noticias de Castillo Higueras, así que llamaron a las fuerzas de seguridad y ya conocieron la noticia de que estaba ingresado en estado crítico, y que se temía por su vida. Por desgracia, los médicos no pudieron evitar el fatal desenlace.

La Policía Nacional de Granada mantiene abierta una investigación para tratar de localizar y detener al autor del asalto. En este sentido, han revisado la zona en la que sucedió la mortal agresión para ver si existen cámaras que hayan podido registrar el violento robo.