Mossos fuera de servicio escoltan a Puigdemont en Francia

Carles Puigdemont vuelve a tener escolta de agentes de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio. Diversos agentes de paisano y desarmados vienen acompañando durante ... el último mes al expresident y su comitiva desde que Puigdemont se desplazara al sur de Francia para la campaña electoral del 12-M, según ha adelantado El País y han confirmado a este periódico diversas fuentes de la policía autonómica y del sindicato Sap-Fepol.

Los funcionarios, que habitualmente utilizan sus días libres para desplazarse a suelo galo y que en su mayoría son miembros de la división de escoltas, se han dejado ver en los diferentes actos electorales en los que ha participado el exjefe del Ejecutivo autonómico en las localidades Argelès-sur-Mer (donde reside ahora) y Elna, en el Departamento de Pirineos Orientales.

La Consejería de Interior de la Generalitat estudia ya la posibilidad de expedientar a estos mossos, cuyas identidades ya conocen pues sus rostros han aparecido en numerosas imágenes de los mítines de Puigdemont en abril y mayo en Occitania. No obstante, responsables del propio cuerpo reconocen que es muy difícil sancionar a estos agentes, ya que si no cobran por esas labores de «escolta no reglada» no se les puede controlar en lo que hacen en su tiempo libre.

La protección de Carles Puigdemont ha sido un dolor de cabeza para la Generalitat y el Ministerio del Interior desde que el expresidente huyera de Cataluña en 2017. En 2019 los Mossos prohibieron formalmente que sus funcionarios realizaran estos trabajos de seguridad para Puigdemont y que acumularan libranzas para incorporarse de forma intermitente al equipo de escoltas del huido. A finales del pasado año, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a estudiar la posibilidad de blindar algún tipo de escolta al líder de Junts, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

Absueltos y condenado

Dos agentes de la policía autonómica ya fueron juzgado y absueltos por acompañar a Puigdemont cuando este fue detenido en Alemania. El exconsejero del Interior catalán Miquel Buch sí que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, y 20 de inhabilitación, por fingir la contratación del exsargento de los Mossos Lluís Escolà como asesor, para que en realidad se incorporarse a la escolta de Puigdemont en el extranjero.

Los que sí cuentan con el permiso del Ministerio del Interior y de la consejería son otros miembros de la división del escolta de Mossos que se han desplazado a Francia acompañando a políticos de Junts que han asistido a mítines o encuentros con Carles Puigdemont durante esta primavera.

El expresidente afirmó, a través de un comentario en la red social X, que es «vergonzoso e impropio de regímenes democráticos» investigar esta escolta mientras reside en Francia.