Moreno sigue sin fecha electoral pero quiere estrenar Gobierno en septiembre

Las elecciones en Andalucía están al caer. Aunque el presidente de la Junta aún no ha despejado la incógnita de la fecha, ya no deja dudas de que serán en junio y que prepara ya el anuncio. Juanma Moreno aspira a estrenar gobierno para «finales de agosto, principios de septiembre». Así lo ha asegurado este miércoles a su llegada a Génova para asistir al comite ejecutivo nacional del PP.

Las fechas del domingo 19 y 26 de junio se abren ahora con la posibilidad de que sean entre semana, una vez terminado el curso escolar como insinuó este martes al término del Consejo de Gobierno autonómico. Moreno ha indicado que quiere cerrar «cuanto antes» el asunto de los comicios para «no hablar más de campaña» y centrarse en los proyectos que tiene Andalucía. «Cuanto antes me lo quite de en medio, mejor, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa», ha aseverado.

El dirigente autonómico ha cerrado filas con Alfonso Fernández Mañueco, un día después de que el presidente de Castilla y León tomara posesión de su cargo en una ceremonia que contó con la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y del propio Moreno. «Me gusta el Gobierno de Mañueco, es lo que a mí me gusta. Es un gran gestor, lo he conocido desde que era alcalde de Salamanca y estoy convencido de que lo va a hacer francamente bien, es una persona capaz, leal y muy sensata. Gobernará para todos los castellanoleonenses», ha remarcado.

Preguntado de nuevo si está dispuesto a gobernar con Vox en Andalucía, Moreno ha insistido en que está «dispuesto a gobernar con los andaluces» y que aspira «a una mayoría suficiente para gobernar solo».