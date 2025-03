Feijóo insta a Sánchez a «depurar responsabilidades» tras la condena de los ERE El presidente del PP asegura que no utilizará el que considera «el peor caso de corrupción de nuestra historia democrática» para desacreditar al PSOE como sí hizo Pedro Sánchez con la Gürtel

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, ha aludido esta mañana a la condena ratificada por el Tribunal Supremo a los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el caso de los ERE. El dirigente popular ha asegurado que ahora los socialistas necesitan depurar responsabilidades y ha afirmado que ellos no utilizarán este caso de corrupción -a diferencia de lo que hizo Sánchez, asegura- para desacreditarles.

Aunque sí ha aludido a que la corrupción es, precisamente, el argumento que Sánchez esgrimió para hacerse con la Moncloa en la moción de censura en la que desbancó a Mariano Rajoy. «Se produjo por una sentencia menos grave que esta», ha afirmado.

«Quiero decir que la inmensa mayoría de cargos políticos del PSOE es gente honrada, al igual que la mayoría de altos cargos son gente honrada. Yo no voy a usar el hecho de que haya personas que no hayan estado a la altura y hayan sido condenadas y con sentencias de ingreso en prisión», ha afirmado.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha sido la encargada de responder al líder del PP, a quien ha pedido «pudor porque su formación está condenada por financiación ilegal». De hecho, la también ministra de Educación ha asegurado que en el PSOE siguen creyendo en la honestidad de ambos exdirigentes. «Pagan justos por pecadores», ha denunciado sobre los expresidentes.

De hecho, ha incidido en la «integridad» de ambos llegó al extremo de renunciar a cualquier responsabilidad pública cuando fueron imputados, algo que ha dicho que «contrasta radicalmente» con la conducta de otros dirigentes políticos.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido una de las primeras figuras politicas en pronunciarse sobre la condena que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo. «Mi objetivo es no ser Pedro Sánchez». «Sánchez por encima de todas las cosas. No respeta ni las más básicas instituciones de nuestra democracia. No sorprender».

Moreno asegura que esta noticia le genera un sentimiento «agridulce» porque el nombre de Andalucía es noticia no por cosas agradables. No obstante, el presidente andaluz ha indicado que le produce «cierto alivio» que al final se «haga justicia» porque por lo que dice el Tribunal Supremo, el PSOE «repartió de manera arbitraria 680 millones de euro, sin transparencia y a capricho», y al final esas cosas se «tienen que pagar».

Asimismo, el presidente ha considerado que la justicia tiene que ser «más ágil y rápida» a la hora de pronunciarse porque once años en resolver sobre este asunto es un «calvario judicial para cualquier persona» y, sin duda, ha sido un «calvario personal» para Chaves y Griñán.

Otra de las formaciones que también se ha pronunciado al respecto ha sido Ciudadanos, quien a través de su portavoz, Edmundo Bal, ha recordado que fueron los precisamente los liberales quienes «apartaron» a los expresidentes socialistas de las instituciones. «Confirmada la condena a dos expresidentes del PSOE en Andalucía por una de las tramas corruptas más graves de la democracia. Es un orgullo pertenecer al único proyecto que denuncia toda la corrupción y que apartó de las instituciones a Chaves y Griñán. La ley es igual para todos», ha manifestado en un tuit.

Su presidenta, Inés Arrimadas, también ha salido al paso asegurando que le parece «increíble» que el PSOE haya defendido «hasta el final» a los expresidentes de la Junta en el caso de los ERE. «Si fueran de otro partido estaría ardiendo Troya», ha comentado.

Sergio Sayas, uno de los diputados más críticos con el Gobierno en la Cámara Baja, ha recordado que se trata del «mayor caso de corrupción de la historia de España». «679 millones de dinero público estafados. Y Zapatero y el PSOE decían estar orgullosos de ellos», reza el mensaje que ha publicado en redes sociales.

Por parte del PSOE ha hablado el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. «El PSOE son muchas miles de personas honestas que trabajan por y para la gente. Lamentamos profundamente los hechos que han dado lugar a esta sentencia, en los que se ha demostrado que hubo individuos con conductas reprobables, de la que solo son responsables sus autores».

