Montero considera «una tontería» pensar que Sánchez quiera ir de nuevo a elecciones La ministra María Jesús Montero, en declaraciones este martes a los medios. / Efe La ministra de Hacienda ha subrayado que los socialistas «tienden la mano todos los días» e invita a los partidos a sentarse a hablar de programa «y de los problemas de la gente» EFE Madrid Miércoles, 28 agosto 2019, 12:32

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dicho este miércoles que pensar que Pedro Sánchez quiere elecciones es «una tontería» porque el PSOE es la formación que las ha ganado, y ha añadido que quien tiene realmente interés «son los que han quedado segundos, terceros o cuartos».

En declaraciones a Onda Cero, Montero, que forma parte del equipo negociador para el acuerdo de investidura, ha insistido en que el PSOE es la única formación política que está haciendo «lo imposible» para que haya gobierno y ha pedido a Podemos que «no se empeñe en lo que no es viable», y no siga en esa «huida hacia adelante».

Montero se ha referido a la propuesta «generosa» del mes de julio a la que Unidas Podemos «dio un portazo» y ha vuelto sobre «la desconfianza» que se ha instalado entre el PSOE y la formación morada que hace imposible un gobierno de coalición.

La titular de Hacienda ha subrayado que los socialistas «tienden la mano todos los días» e invita a los partidos a sentarse a hablar de programa «y de los problemas de la gente» porque hay que «explorar» otras vías.

Pese a esta invitación, Montero ha lamentado que parece que unos están más «empeñados» en el reparto de sillones y de competencias y otros «en servir de muralla» para no permitir la formación de Gobierno o ir directamente a elecciones.

A la pregunta de si el PSOE está dejando para muy tarde la negociación con los partidos, Montero ha considerado que es «difícil» sentarse a negociar con formaciones que ponen condiciones inviables o han insistido en que no facilitarán la formación del Gobierno.