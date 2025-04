Montero lanza su candidatura y arenga a los socialistas andaluces bajo la consigna del «No pasarán»

«Esta tierra no puede perder ni un minuto más. He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del PSOE-A ... y vamos a conseguirlo». Con estas palabras, la vicepresidenta primera del Gobierno y número dos de la Ejecutiva Federal, María Jesús Montero, confirmó este miércoles en Sevilla su decisión de optar a la Secretaría General del PSOE de Andalucía, la federación socialista más numerosa, con más de 40.000 militantes.

Montero aseguró que no regresa a Andalucía, el lugar donde están su casa y su familia, porque, afirmó, nunca se fue, y advirtió de que el objetivo último es recuperar para el PSOE las instituciones andaluzas. «Estamos decididos a ganar las próximas elecciones autonómicas, porque las vamos a ganar», dijo ante un enfervorizado público que llenó a rebosar el salón del hotel sevillano donde tuvo que trasladarse el acto, en principio convocado en la sede provincial del PSOE, al sobrepasarse la expectativa inicial de asistencia.

Pese a que formalmente se trataba de un acto al que habían sido convocados los militantes de la agrupación de Sevilla, a la que pertenece Montero, la presencia de dirigentes de otras provincias fue notoria. Hubo representantes no sólo de los sectores que hasta ahora respaldaron a Juan Espadas, sino también dirigentes a los que se encuadra en el sector que responde a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

Montero llegó acompañada por Juan Espadas, a quien agradeció la labor desarrollada durante su etapa de secretario general en un momento muy difícil para el partido. Un partido, dijo, que «ha sido leal a los intereses para los que fue creado. que no son el de los poderosos, que no son los intereses de los que más tienen, el interés de las mujeres, de las personas mayores, de los jóvenes, de los trabajadores, de los niños». Un partido, dijo, «decidido a pelearse si hace falta con aquellos que están contaminados con poderes económicos y mediáticos»

En esa línea trazó un paralelismo entre las denuncias que que afronta actualmente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su entorno con las que arrinconaron al PSOE de Andalucía. «¿Aquí nos van a enseñar a nosotros lo que son noticias falsas y denuncias?», preguntó al auditorio.

El objetivo es ganar

La candidata advirtió sobre la intención con la que llega a la política andaluza. «No venimos para a estar, no nos interesa estar, nos interesa cambiar aquello que es injusto, aquello que no funciona, aquello que discrimina a la mujer, aquello que no le da oportunidades a la gente más joven», dijo antes de asegurar que lamenta la situación en la que está Andalucía y se refirió especialmente a la sanidad y la educación. «Me duele Andalucía porque Andalucía tiene más talento, tiene más capacidad que esa resignación disfrazada de falsa moderación que es más incapacidad que practica el presidente de la Junta, Moreno Bonilla».

La intervención de la candidata, de más de 40 minutos, estuvo dirigida claramente a movilizar a sus compañeros de partido. Presentó al PSOE como el instrumento de los más desfavorecidos y no ahorró ninguna de las arengas clásicas en la izquierda. Pidió trazar una frontera en Andalucía para contener la ola de extrema derecha que recorre el planeta, advirtió que «no pasarán» y cerró el discurso con un «hasta la victoria siempre» saludado con una ovación por los asistentes.