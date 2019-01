En qué momento se 'jodió' España Zapatero negó la recesión económica y produjo una catástrofe económica y social de la que España jamás se recuperará, pues el mercado capitalista se alimenta precisamente de las víctimas de las crisis económicas y se fortalece en los entornos políticos débiles y corruptos LUIS FERNANDO LÓPEZ SILVA Pedagogo Lunes, 21 enero 2019, 00:10

Al más puro estilo vargallosiano, cuando Zavalita se hace aquella archiconocida pregunta ('Conversación en la Catedral': «En qué momento se jodió el Perú?»), yo me pregunto «en qué momento se jodió» España. La respuesta probablemente sea inexistente como hito histórico, porque los españoles llevamos jodiéndonos unos a otros durante siglos de forma ininterrumpida. Esta jodienda tuvo su culmen en la II República y la fraticida Guerra Civil. Después, tras la falsa calma del final de la dictadura franquista y el inicio de las libertades, todo volvió a comenzar. Ese efímero bálsamo no fue más que una evolución táctica, una adaptación a la modernidad para refinar los métodos de seguir jodiéndonos por envidia, por razones económicas, políticas, territoriales, religiosas, étnicas, sexuales o de género.

En los 80 con los socialistas ya en el poder, Felipe González no fue capaz de llevar a cabo políticas audaces y de calado que transformaran moral e intelectualmente a una sociedad que venía de una larga y oscura etapa. Por el contrario, fue en gran medida una operación de distracción que tuvo como cortina de humo a la 'movida madrileña' con sus falsos lemas contestatarios mientras que, por la puerta de atrás, se asentaban las bases doctrinales neocapitalistas de Washington y Bruselas que hoy nos gobiernan y están a punto de resquebrajar la Unión Europea por no ser capaces de afrontar y solventar una crisis que ha empobrecido a millones de personas. Felipe González no defraudó ni siquiera a sus coetáneos más críticos de ambos lados del espectro político. Pero tuvo el dudoso honor de sembrar las semillas de una nueva forma de hacer política: la del oportunismo político y la idiotización de varias generaciones de jóvenes mediante la fe ciega en el sistema.

A mediados de los 90 llegó Aznar con su tardía 'revolución conservadora' al más puro estilo 'tacheriano', creyendo que salvaría la patria de los socialistas creando un 'aznarato neoliberal' que elevaría España a la Champion Ligue de los países poderosos. Su política sin complejos produjo en España una ola de polarización política y social que aún perdura y que los presidentes posteriores han abonado. En lo económico introdujo a España en la burbuja económica y asentó las medidas para convertir la economía española en un corrupto casino de apuestas y crear una estructura de élites extractivas que financiarizó en exceso la economía, y tuvo como resultado el empobrecimiento paulatino de la clase media. Su continua bronca ideológica ha sido asumida a posteriori por todos los partidos políticos, encanallando la política hasta los extremos que hoy conocemos.

Zapatero, que heredó una coyuntura económica creciente, apenas se preocupó de leer los informes de debilidades económicas del país y de coyuntura económica global, pero sí puso todo su ímpetu en establecer polémicas leyes sociales, históricas y de identidad. En 2007 la crisis cogió a él y a su gabinete económico con el pie cambiado.

Negó la recesión económica y produjo una catástrofe económica y social de la que España jamás se recuperará, pues el mercado capitalista se alimenta precisamente de las víctimas de las crisis económicas y se fortalece en los entornos políticos débiles y corruptos como los que representaban ya en aquel tiempo las instituciones españolas. Para difuminar su errática política económica, se embarcó en la odisea de hacer vigentes una serie de leyes sin mayorías parlamentarias (educación, memoria histórica, nacionalismo catalán, etc) que aún no han mostrado su beneficio social, pero sí una elevada crispación política que permeó todo el cuerpo social.

Con Rajoy como presidente nada cambió de fondo. Su actitud pasiva, de bajo perfil como modo de hacer política siguiendo las leyes de la inercia, España y los españoles nos introdujimos en un sueño agónico incapaces de despertar ante la avalancha de corrupción, recortes laborales, deterioro de lo público y manipulación tecnócrata avalada desde Bruselas. Con Rajoy, la estructura política, económica y social con la que los españoles nos atizamos unos a otros, se asentó, multiplicó sus mecanismos de extorsión para producir el mayor daño posible a los del otro bando, y germinó la semilla de nuevos partidos políticos oportunistas que perturban la 'pax romana' bipartidista de la Transición.

En el verano de 2018 un señor sonriente con ganas de tocar poder a todo precio consiguió, mediante una estratagema al límite de lo razonable, sacar del sillón presidencial a Rajoy. En estos pocos meses de gobierno poco ha conseguido el presidente Sánchez, excepto enardecer los ánimos y pasiones políticas de todos los bandos políticos. Su visión política de España no se atisba aún por ningún sitio y sus medidas políticas son un chapurreo de decretos leyes que mantiene al país en una angustia permanente.

Con este historial, la pregunta es: ¿estaremos los españoles condenados a estar eternamente jodiéndonos unos a otros?