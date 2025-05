Los grupos minoritarios: «Señor Tamames, vaya papelón»

La segunda moción de censura de Vox contra el presidente Pedro Sánchez -la sexta desde la restauración de la democracia- y que en esta ocasión tiene al independiente Ramón Tamames como candidato alternativo, transforma este martes el Congreso en un escaparate ante el 28-M y para las generales de final de año.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del debate. «El compromiso de Santiago Abascal hoy se renueva devolviéndole la voz a millones de españoles», ha asegurado el dirigente de la formación ultraderechista. A su juicio, el líder del partido presenta con esta moción «una muralla de contención frente al sanchismo y al separatismo».

Espinosa de los Monteros, que ha afeado al PP no haber presentado la moción ellos mismos, ha asegurado que «solo Vox ha salido a la palestra y ha abandonado la comodidad del tancredismo». «Podemos decir a casi cuatro millones de españoles que nos dieron su voto en 2019 que (...) vinimos a ser un instrumento útil para la defensa de España».

Aina Vidal (Unidas Podemos) ha intervenido para cargar contra la moción y recordar que los de Santiago Abascal salen derrotados por segunda vez consecutiva de esta iniciativa parlamentaria. «Esta moción no la hacen por el bien de España ni para cambiar ningún tipo de Gobierno, ni siquiera tienen un candidato creíble para la presidencia». «Abascal se esconde para no salir derrotado por segunda vez».

El portavoz de ERC, por su parte, ha recordado que hay gente «más cabreada por lo que cobro yo que porque un rey se haya fugado después de robar durante más de cuarenta años, y es buena gente, gente trabajadora, y hay que preguntarse por qué hay gente que odia a partidos que votan a favor de subir el salario mínimo y que ama a partidos que votan en contra de subir ese salario, y eso es porque hay mucha gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios».

Y ese principio, sostiene Gabriel Rufián, «es la patria». Y Vox, en palabras de Rufián «los campeones del patriotismo», «jamás ha votado a favor de subir las pensiones o las inversiones en ciencia, y sin embargo ha votado en contra de subir el salario mínimo, de la ley de infancia y de cualquier iniciativa a favor del medio ambiente».

Ciudadanos votará no

Inés Arrimadas, que ha hablado tras el Grupo Mixto, ha reprochado a Vox el haber traído hasta el Congreso una moción de censura que «no prosperará» y cuyo candidato «no cree en la idea de la nación española». «Saben la gravedad que supone elegir como candidato a alguien que dice que España es una nación de naciones?», ha asegurado la portavoz liberal tras decir que «si es verdad que Sánchez ha agravado todos los problemas que tiene España, estos no comenzaron con él».

Críticas Nacionalistas

Antes de la portavoz y expresidenta de la formación naranja fue el turno del Grupo Mixto. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, Aizpurua ha criticado la abstención del PP, que vincula a «la tradición política del régimen» de la que, en su opinión, provienen todos los partidos de derecha en España: «Un día se acostaron franquistas y al siguiente se despertaron demócratas». En un guiño electoral final, la portavoz de Bildu ha tendido la mano a una posible repetición del acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez acceder a la Moncloa: «Queremos mirar hacia adelante. Si en nuestra mano está, si de nosotras depende, seguiremos haciendo todo lo posible para impedir el paso de la derecha».

Aitor Esteban, líder del PNV, ha sido el portavoz más critico contra Tamames y una moción que considera «ilegítima porque no busca constituir una mayoría alternativa, sino buscar portadas». El líder del PNV ha afeado a Tamames «la parte intolerante» de su escrito: «Nunca votaremos una iniciativa que busca minar las instituciones, sobre todo si vienen de los orgullosos herederos de la dictadura». Esteban ha tachado de «ponencia» el discurso del economista: «Su intervención no es válida para este serio trámite. Pide ser el presidente del Gobierno, pero ni siquiera ofrece convocar las elecciones que tendremos en medio año». Esteban ha reprochado a Tamames, a quien ha calificado con dureza como «un veleta partidista», su talante «nulamente democrático»: «Usted cree que es la vedette, pero no es más que la corista que además no sabe bailar al compás. Pasado mañana nadie se acordará de usted, Vox tampoco»..

Mireia Vehí, de la CUP, por su parte, ha asegurado que «siempre estaremos con la duda de si Tamames estuvo en el ojo del golpe de estado del 23-F». Mientras Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha acusado a Vox de añorar «una política del pasado siglo». «Buscan fomentar el desequilibrio», ha apuntado. Carlos García Adanero -exparlamentario de UPN-, en cambio, ha recriminado a Sánchez el haber pactado esta legislatura con EH Bildu. «Es una aberración y una ignominia». No obstante, ambas formaciones han asegurado que votarán en contra de la moción de censura -al igual que el resto de formaciones del Grupo Mixto-.

Quizá uno de los discursos más duros ha sido el de Joan Baldoví. «Señor Tamames, vaya papelón. Su discurso ha sido decepcionante» ha señalado el diputado de Comopromís, antes de preguntar: «¿Usted votaría a una marioneta de la ultraderecha?». A la par estuvo el del portavoz de Convèrgencia, Ferran Bel. «No le voy a contestar a ninguna de sus afirmaciones ni a ninguna de las barbaridades que ha dicho», añadió.

Yolanda Díaz se deshace en alabanzas a Sánchez y Calviño

La vicepresidenta segunda ha tomado la palabra tras el cara a cara entre Sánchez y Tamames. Lo ha hecho para hacer bandera de la labor del Gobierno, en la que hja elogiado de la labor de Pedro Sánchez, Nadia Caliviño -con la que Díaz ha mantenido sonoros encontronazos esta legislaturara-, José Luis Escrivá o Ione Belarra.

«Es muy raro que usted se presente sin un programa de Gobierno con un solo objetivo: derrocar al adversario. Esto envilece la democracia. Venir aquí con un fin tan espurio como golpear al Gobierno no es correcto», ha reprochado Díaz a Tamames, al que la vicepresidenta recordó su pasado en el Partido Comunista de España (PCE).

Tamames, a Sánchez: «No se puede estar tanto tiempo escuchando a alguien»

Tamames ha replicado a Sánchez que durante su intervención no haya hecho referencias a algunos de «los problemas reales de España». Además, ha recriminado al líder del PSOE el hecho de haber empleado una hora y cuarenta minutos en la lectura de su discurso. «No se puede estar tanto tiempo escuchando a alguien».

Respecto a Vox, el economista y exprofesor ha recalcado que «Vox no va a hacer nada contra la Consitución» y que está por «la unidad de España».

Sánchez acusa a Tamames de «blanquear a Vox»

En su réplica al candidato de Vox, Sánchez ha acusado a Tamames de blanquear a Vox. «Usted blanquea con su intervención a un partido que niega la igualdad entre hombres y mujeres, blanquea a un partido que niega el cambio climático, que coqueteó con antivacunas y terraplanistas; un partido que criminaliza a los inmigrantes».

El líder del PSOE ha definido la actual moción como «el penúltimo capítulo de acoso y derribo a este gobierno en esta legislatura». «Esta moción no es contra mí, sino contra las políticas del Gobierno de coalición y progresista».

El exdirigente del PCE ha interrumpido al presidente del Ejecutivo y le ha reprochado «traer» al debate «un tocho de papeles». La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha «regañado» al candidato de Vox. «Señor Tamames, no puede usted interrumpir al presidente del Gobierno cuando está en el uso de la palabra».

Tamames acusa al Gobierno de Sánchez de «no respetar la división de poderes»

Por Miguel Ángel Alfonso

El exdirigente del PCE ha podido tomar la palabra tras más de dos horas de debate. Tamames ha comenzado recordando la revuelta estudiantil de 1956 de la que fue protagonista junto a otros compañeros. «Quedamos marcados de por vida (...) Creo que dimos una lección a Europa y todo el mundo y aquí trato de defender ese compromiso».

Tamames acusa a Sánchez de no respetar la división de poderes. EP

El economista, de 89 años, fue fiel al discurso filtrado el pasado miércoles. Acusó al Gobierno de «no respetar la división de poderes» y justificó su papel como una «obligación con la patria común indivisible». También rechazó «el sofisma» de que la Constitución de 1978 «no hay que cumplirla porque la mayoría no la voto». Y definió la cita como «uno de mis últimos servicios a este hermoso país».

En lo único que ha diferido Tamames con el texto filtrado hace una semana es que se ha saltado el párrafo, durante su intervención, en el que estaba previsto que pidiera elecciones generales para el próximo 28 de mayo, para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales. Aunque sí reconoció que la moción «no tiene visos de prosperar»

Sánchez y Abascal se enzarzan durante más de dos horas de debate

El debate se ha alargado más de dos horas con las respuestas mutuas de Pedro Sánchez y Santiago Abascal. En su réplica a la segunda intervención de Santiago Abascal, el presidente del Ejecutivo ha asegurado que Vox ofrece una España «desconfiada y ha denunciado que, con esta moción, el partido ultra quiere volver al pasado». «Ustedes votan en contra y no firman el pacto contra la violencia de género... ustedes siguen creyendo en la ideología de género, que niega usted hasta la ONU, porque la cuestión feminista es de derechos humanos, no de ideología... a ver si hoy sale de aquí aprendiendo algo».

Cara a cara entre Sánchez y Abascal. EP

Santiago Abascal, que ha iniciado el debate como defensor de Tamames, también ha respondido a la intervención de Pedro Sánchez posteriormente. «Conteste algo, que yo no suelo ser muy original, podría haber hecho el esfuerzo de preparárselo bien», ha asegurado el líder de Vox, quien ha acusado al líder socialista de «propagar el odio contra su formación y acusarles de agitación».

Sánchez carga contra Abascal y el ausente Feijóo antes de oír a Tamames

Por Paula de las Heras

El Gobierno había advertido ya que, a pesar de que no fuera Santiago Abascal quien encabezara la segunda moción de censura de Vox en lo que va de legislatura, sería contra él y contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra quienes cargarían las tintas. Y así fue. Pedro Sánchez ni siquiera esperó a oír el discurso del candidato, Ramón Tamames, para subir a la tribuna. Lo hizo inmediatamente después de que lo hiciera el líder del partido proponente para negar que exista la más mínima razón para exigir su destitución, para tildar de «delirio» la iniciativa de la ultraderecha y para afirmar que la abstención anticipada por los populares esconde, en realidad, un «pago en diferido» por los ejecutivos que ambos acabarán compartiendo. El miedo que Feijóo se afana en mitigar.

Sánchez llegó a afirmar que Vox es el «glutamato de la derecha». «Un simple potenciador -dijo- del sabor extremo». «No van a ganar, pero lo que puede conseguir es que sus ideas acaben impregnando a la derecha. A Eso aspiran a imponer su agenda. Que otros hagan lo que a ustedes los votos nunca les van a reconocer. Y tengo que reconocer que usted gana -le espetó a Abascal- Hace año y medio el PP, en un un momento de lucidez, le preguntó adónde iba con una moción de censura en lo peor de la pandemia. Con este PP le va un poquito mejor. Está ya a un pasito del sí».

1. Tamames, en el escaño de Santiago Abascal. 2. El ministro Alberto Garzón saluda a Tamames. 3. Sánchez, en su escaño.

Los populares estuvieron así presentes durante toda la intervención del jefe del Ejecutivo. De principio a fin. A pesar de sus intentos de ponerse de perfil, Sánchez argumentó que es evidente que ambos coinciden en su principal objetivo que es, alegó, «interrumpir la acción de este Gobierno legítimo que emana de las urnas» porque sencillamente «detestan» sus resultados. Y con su habitual equiparación entre la derecha y los poderosos glosó sus logros y negó que exista razón alguna para esgrimir que su acción política perjudica a los españoles.

Abascal vilipendia a Sánchez y pide al PP sumarse a la moción

Por Miguel Ángel Alfonso

Durante su primera intervención Santiago Abascal no se ha salido del guion en su defensa de la moción de censura presentada contra Pedro Sánchez. El líder Vox, que ha intervenido antes que el candidato alternativo, el independiente Ramón Tamames, ha dividido los 47 minutos de su intervención en dos asuntos principales: tratar de convencer al PP para que apoye la iniciativa (que solo cuenta con los votos de su partido) y «entendernos después», en una invitación directa a los pactos postelectorales, y cargar contra el Gobierno actual, al que ha definido en numerosas ocasiones como un «esperpento».

Abascal, durante su intervención. EP

Si su moción es «un esperpento», como han tildado varios grupos parlamentarios, Abascal defiende que «el circo, la comeida y una mala broma» es la acutal legislatura. «Crea que no era mi intención degradar esta legislatura gloriosa. Discúlpennos, no queríamos degradarla más allá de lo que ustedes ya lo han hecho», ha señalado.