El ex ministro socialista del Interior Antonio Camacho defenderá a Begoña Gómez ante los tribunales La esposa de Pedro Sánchez está denunciada ante un tribunal de Madrid por Manos Limpias y Hazte Oír por un supuesto tráfico de influencias

Pedro Sánchez besa a Begoña Gómez en la celecreación de los resultados del 23-J. Arriba, el ex ministro Antonio Camacho.

Ander Azpiroz Viernes, 17 de mayo 2024, 15:17

Pedro Sánchez rechazó este viernes por enésima vez que su mujer Begoña Gómez, denunciada ante un juzgado de Madrid por un supuesto tráfico de influencias por el pseudosindicato y la asociación vinculados a la ultraderecha Manos Limpias y Hazte Oír, haya cometido cualquier ilícito derivado de sus actividades profesionales. Así lo subrayó en la entrevista en La Sexta el presidente del Gobierno, al tiempo que se hacía público que su esposa contará con el asesoramiento letrado ante los tribunales de Antonio Camacho, exministro socialista del Interior en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y quien fue mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba durante las negociaciones con ETA para la renuncia de la banda terrorista a la violencia.

Camacho, quien renunció a la política tras la debacle de la candidatura socialista de la lista que encabezó Rubalcaba en las generales de noviembre de 2011, cuenta con un amplio currículum como jurista. Fiscal de carrera desde 1991, ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en 2003 se convirtió en presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Comisión de investigación

Sánchez realizó una encendida defensa de la actividad laboral de su esposa y denunció que las denuncias contra su actividad privada se circunscriben «al fango y los bulos». También dio por seguro que el PP convocará a Gómez a la comisión de investigación en el Senado por el 'caso mascarillas' y 'la trama Koldo'. «Van a llamar a mi mujer, me van a llamar a mí y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal, pero a mí no me van a quebrar», concluyó.

El presidente del Gobierno dio así por reafirmado el compromiso con su 'manual de resistencia' tras su amago de dimisión, provocado precisamente por la denuncia presentada contra su mujer. Ayer, los responsables de dos de los medios que han publicado informaciones sobre el caso se ratificaron ante el juez en la veracidad de sus noticias.